Tankstelleneinbrecher: Drei Tatverdächtige ermittelt – Zeugenhinweise entscheidend – Polizei dankt der Bevölkerung

ELTMANN, LKR. HASSBERGE – Wie bereits berichtet, wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag versucht, in eine Tankstelle einzubrechen. Darüber hinaus wurden auch mehrere Sachbeschädigungen und Diebstähle im Stadtgebiet begangen. Die Haßfurter Polizei ermittelte mit Hochdruck und wandte sich hierbei auch an die Öffentlichkeit. Durch Hinweise aus der Bevölkerung haben die Beamten nun drei Tatverdächtige ermittelt.

Seit letzten Donnerstag kam es in Eltmann zu mehreren Sachbeschädigungen von Fahrzeugen und Gebäuden und darüber hinaus auch zu einzelnen Diebstahlshandlungen. Neben einem Ford wurden auch ein BMW, die Eingangstüre eines Verbrauchermarktes und ein Automat an einer Tankstelle beschädigt. In eine andere Tankstelle wurde am Samstag auch eingebrochen. Ermittler der Haßfurter Polizei sahen eine mögliche Verbindung zwischen den Taten und ermittelten unter Hochdruck. Die Beamten wandten sich hierbei auch an die Bevölkerung.

Zeugenhinweise führten letztlich zur Ermittlung eines Trios. Nach derzeitigem Sachstand sind drei Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren dringend tatverdächtig. Die Jugendlichen sind alle samt strafmündig, weshalb diese sich auch in einem Strafverfahren zu verantworten haben. Aufgrund des Alters der drei wird das Jugendamt über die laufenden Ermittlungen in Kenntnis gesetzt.