Tanz-Flashmob als Protest gegen Gewalt an Frauen und Mädchen am 14. Februar auf dem Marktplatz Schweinfurt

SCHWEINFURT – Auch in diesem Jahr beteiligt sich die Stadt Schweinfurt am Freitag, 14. Februar, um 16:00 Uhr auf dem Marktplatz am weltweiten Aktionstag „One Billion Rising“ (deutsch: „Eine Milliarde erhebt sich“) gegen Gewalt an Frauen und Mädchen.

Veranstalter sind die Gleichstellungsstelle der Stadt Schweinfurt und das Schweinfurter Frauenplenum. Zum Erlernen des Tanzes bietet Tanzlehrerin Julia Dietz in der Turngemeinde Schweinfurt (Lindenbrunnenweg 51) zwei kostenlose Workshops an folgenden Terminen an:

Freitag, 07.02.25, 18:00 Uhr

Montag, 10.02.2025, 16:00 Uhr

„One Billion Rising“ ist eine der größten Kampagnen weltweit zur Beendigung der Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Inzwischen beteiligen sich mehr als 200 Länder an dieser Aktion.

Für nähere Informationen steht Gleichstellungsbeauftragte Heide Wunder telefonisch unter 09721 51-5860 oder per Email an: gleichstellungsstelle@schweinfurt.de zur Verfügung.