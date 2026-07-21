Tanzgala begeistert 800 Zuschauer mit Vielfalt und Weltklasse

HASSFURT, LKR. HASSBERGE – Rund 800 Zuschauer haben an zwei Tagen die Tanzgala 2026 der Ballettschule On Point e.V. in der Stadthalle Haßfurt verfolgt. Die meisten Gruppen der Schule präsentierten ihr Können – von den jüngsten Kindern mit ihren ersten Bühnenerfahrungen bis hin zu erfahrenen Jugendlichen und Erwachsenen mit internationalen Erfolgen.

Das abwechslungsreiche Programm spiegelte die gesamte Bandbreite der Ballettschule wider. Tänzerische Früherziehung, Kindertanz, klassisches Ballett und Spitzentanz wurden ebenso gezeigt wie Jazz, Musical, Folklore, Flamenco, moderne Choreografien, Showtanz und Breakdance. Jede Darbietung setzte dabei eigene Akzente – mal gefühlvoll, mal humorvoll oder voller Energie.

Besonders die Auftritte der jüngsten Tänzerinnen und Tänzer sorgten für emotionale Momente. Für viele war es der erste Auftritt auf einer großen Bühne. Gleichzeitig zeigten die fortgeschrittenen Gruppen eindrucksvoll, welche Entwicklung durch regelmäßiges Training, Disziplin und Leidenschaft möglich ist.

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Die Gala machte zudem deutlich, wofür die Ballettschule On Point seit vielen Jahren steht. Qualifizierte Lehrkräfte fördern Kinder, Jugendliche und Erwachsene nicht nur tänzerisch, sondern stärken auch Körpergefühl, Musikalität, Selbstvertrauen, Teamgeist und künstlerischen Ausdruck.

Zu den Höhepunkten gehörten Choreografien der Leistungsklassen, mit denen die Ballettschule beim World Dance Contest 2026 im slowenischen Bled erfolgreich war. Besonders die Musical-Choreografie „A Musical“, die dort den ersten Platz belegte, begeisterte das Publikum. Weitere Tänze erreichten ebenfalls Spitzenplatzierungen auf internationaler Ebene.

Eine besondere Auszeichnung erhielt die gesamte Ballettschule durch einen Jury-Sonderpreis. Gewürdigt wurden dabei vor allem der außergewöhnliche Zusammenhalt, die spürbare Lebensfreude und die Begeisterung der Tänzerinnen und Tänzer auf der Bühne. Die Jury hob insbesondere das starke Gemeinschaftsgefühl hervor, das On Point auszeichnet.

Ein weiterer Höhepunkt war das Solo „The Ballad of Farquaad“ von Yannick Reuß. Mit der Kombination aus Tanz, Schauspiel und Livegesang verteidigte er beim World Dance Contest seinen Weltmeistertitel. Bereits im vergangenen Herbst wurde er in das Goldene Buch der Stadt Haßfurt eingetragen und ist aktuell Sportler des Jahres der Kreisstadt.

Zu den Ehrengästen zählten unter anderem Bürgermeister Michael Schlegelmilch und Landrat Michael Ziegler, die sich von der Qualität und Vielfalt der Aufführungen beeindruckt zeigten.

Beim großen Finale standen alle Generationen und Tanzrichtungen gemeinsam auf der Bühne. Dabei wurde deutlich, wie viele Menschen zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben – von den Tänzerinnen und Tänzern über die Lehrkräfte bis hin zu Familien sowie zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern hinter den Kulissen.

Die Tanzgala 2026 unterstrich eindrucksvoll den hohen Stellenwert der Ballettschule On Point: Sie verbindet professionelle Ausbildung mit Gemeinschaft, große tänzerische Vielfalt mit künstlerischer Qualität und schafft Raum für erste Bühnenerfahrungen ebenso wie für internationale Erfolge.