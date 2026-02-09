Auto IU

Tarifrunde der Länder – Großflächiger Warnstreik in Unterfranken am 10. Februar

9. Februar 2026Letztes Update 9. Februar 2026
WÜRZBURG – Vor der entscheidenden dritten Verhandlungsrunde am 11. und 12. Februar ruft die Gewerkschaft ver.di die Beschäftigten des Landes im Raum Würzburg am Dienstag, den 10. Februar 2026, zu einem ganztägigen Warnstreik auf. Betroffen sind unter anderem die Uniklinik, die Universität, das Studierendenwerk sowie verschiedene Landesbehörden, wobei die Versorgung von Notfällen in der Klinik jederzeit sichergestellt bleibt.

Die Streikenden fordern eine Entgeltsteigerung von 7 Prozent, mindestens jedoch 300 Euro, sowie eine stufengleiche Höhergruppierung, wie sie beim Bund und den Kommunen bereits Standard ist. Andreas Steinbiß vom Studierendenwerk betont, dass die bisherigen Vorschläge der Arbeitgeberseite keine Wertschätzung gegenüber den massiv gestiegenen Lebenshaltungskosten zeigen. Auch Uwe Mollnar von der Uniklinik kritisiert die aktuelle Regelung, nach der Beschäftigte bei einer Beförderung oft ihre über Jahre erworbenen Erfahrungsstufen verlieren, was dringend korrigiert werden müsse.

Die zentralen Kundgebungen für Bayern finden in Erlangen und München statt; für Teilnehmer aus Würzburg fahren am Streiktag um 07:30 Uhr Busse am Dallenbergbad ab. Neben den festangestellten Kräften sind auch studentische Beschäftigte aufgerufen, um ihrer Forderung nach dem Tarifvertrag „TVSTUD“ Nachdruck zu verleihen. Informationen zum Streikablauf und den Forderungen sind bei ver.di Würzburg unter bezirk.wue-ab@verdi.de oder online unter www.wuerzburg.verdi.de erhältlich.

