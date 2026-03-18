Tarifrunde Nahverkehr: ver.di kündigt bayernweite Warnstreiks für den 19. März an
MÜNCHEN IN BAYERN – Im Tarifkonflikt des kommunalen Nahverkehrs verschärft die Gewerkschaft ver.di den Druck auf die Arbeitgeber und ruft für Donnerstag, den 19.03.2026, zu bayernweiten Warnstreiks auf. Da die dritte Verhandlungsrunde mit dem Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV) Bayern ohne nennenswerte Annäherung blieb, müssen sich Fahrgäste in zahlreichen Städten auf erhebliche Einschränkungen im Bus- und Bahnverkehr einstellen.
Während ver.di deutliche Verbesserungen bei den Entgelten und Arbeitsbedingungen fordert, verharren die Arbeitgeber bei einem Angebot von 5,9%, das variabel für Lohnerhöhungen oder Arbeitszeitverkürzungen genutzt werden soll. Die Gewerkschaft betont, dass die Belastung im Schichtbetrieb eine spürbare Entlastung erfordere und verweist auf Baden-Württemberg, wo bereits höhere Einstiegslöhne und kürzere Arbeitszeiten tarifiert wurden. Um Bewegung in die vierte Verhandlungsrunde am 23. März zu bringen, wird der Streikfokus auf den kommenden Donnerstag gelegt, wobei in einzelnen Städten auch an zusätzlichen Tagen mit Arbeitsniederlegungen zu rechnen ist.
Die Kernpunkte des Tarifkonflikts:
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Forderungen: Signifikante Lohnerhöhungen zur Sicherung der Lebenshaltungskosten und Entlastung im kräftezehrenden Schichtdienst.
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Angebot der Arbeitgeber: Ein Volumen von 5,9% für Lohn oder Arbeitszeit bei einer langen Laufzeit.
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Streikschwerpunkt: Donnerstag, 19.03.2026, bayernweit. Regionale Abweichungen und zusätzliche Streiktage werden lokal bekannt gegeben.
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Verhandlungsklima: Ver.di kritisiert eine mangelnde Kompromissbereitschaft und einen Tiefpunkt in der Kommunikation seitens des KAV.
Sinan Öztürk, stellvertretender Landesbezirksleiter von ver.di Bayern, warnt vor einer weiteren Entfremdung, sollten die Arbeitgeber weiterhin erwarten, dass die Beschäftigten den ÖPNV durch Reallohnverluste indirekt mitfinanzieren. Fahrgäste werden gebeten, sich rechtzeitig über örtliche Pressemitteilungen oder die digitalen Informationskanäle ihrer lokalen Verkehrsbetriebe über die genauen Auswirkungen des Streiks zu informieren.
Weitere Informationen zum aktuellen Stand der Tarifverhandlungen finden Sie unter:
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