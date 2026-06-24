Tarsis Bonga bleibt bei den Würzburger Kickers
WÜRZBURG – Die Würzburger Kickers setzen auf Kontinuität im Kader für die kommende Saison in der 3. Liga: Leistungsträger Tarsis Bonga hat seinen Vertrag am Dallenberg verlängert.
Ein Schlüsselspieler für den Aufstieg
Der 29-jährige Offensivspieler, der vor der letzten Saison von Rot-Weiß Oberhausen nach Würzburg wechselte, entwickelte sich sofort zu einer tragenden Säule der Mannschaft. Mit seiner beeindruckenden Physis (1,97 Meter Körpergröße) und seiner Vielseitigkeit als Stürmer und Rechtsaußen war er maßgeblich am Aufstieg in die 3. Liga beteiligt.
Die Bilanz des Angreifers in der vergangenen Saison:
-
Einsätze: 40 Pflichtspiele (32 Liga, 6 Pokal, 2 Relegation)
-
Ausbeute: 18 Tore und 10 Vorlagen
Stimmen zur Vertragsverlängerung
Sportdirektor Sebastian Neumann lobte den Angreifer ausdrücklich: „Tarsis gehört zu den prägenden Spielern unserer Mannschaft. Neben seinen sportlichen Qualitäten zeichnet ihn vor allem seine Professionalität und seine Mentalität aus.“
Auch Tarsis Bonga blickt optimistisch auf die Zukunft: „Ich bin Gott sehr dankbar dafür, meinen Teil zum Aufstieg beigetragen haben zu dürfen. Von Beginn an habe ich mich in Würzburg und bei den Kickers sehr wohlgefühlt. Jetzt freue ich mich auf die neue Herausforderung in der 3. Liga.“
Dass Bonga bereits auf eine gemeinsame Vergangenheit mit Cheftrainer Michael Schiele (aus der gemeinsamen Zeit bei Eintracht Braunschweig 2022/23) zurückblicken kann, dürfte die Integration und die sportliche Planung für die neue Liga erleichtern. Mit dieser Vertragsverlängerung sichern sich die Kickers einen zentralen Leistungsträger für den Kampf um den Klassenerhalt in der dritthöchsten Spielklasse.
ANZEIGE
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!