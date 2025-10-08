Auto IU
Tasche einer Fremdenführerin gestohlen – 16 Tourguide-Headsets weg
WÜRZBURG/INNENSTADT – Ein Dieb hat am Dienstag gegen 00:30 Uhr eine Reisetasche mit Wertsachen an der Balthasar-Neumann-Promenade gestohlen.
Eine 55-jährige Dame hatte die Tasche kurz unbeaufsichtigt gelassen, um nach anderen Gästen am Bus zu sehen. Zum Inhalt der Tasche gehörten 16 Tourguide-Headsets mit Zubehör; der Beuteschaden wird auf rund 2.400 Euro geschätzt.
Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt wegen Diebstahl. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931-457 2230 zu melden.
