Tasche einer Fremdenführerin gestohlen – 16 Tourguide-Headsets weg

WÜRZBURG/INNENSTADT – Ein Dieb hat am Dienstag gegen 00:30 Uhr eine Reisetasche mit Wertsachen an der Balthasar-Neumann-Promenade gestohlen.

Eine 55-jährige Dame hatte die Tasche kurz unbeaufsichtigt gelassen, um nach anderen Gästen am Bus zu sehen. Zum Inhalt der Tasche gehörten 16 Tourguide-Headsets mit Zubehör; der Beuteschaden wird auf rund 2.400 Euro geschätzt.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt wegen Diebstahl. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931-457 2230 zu melden.

