Taschendiebe nach Verdacht der sexuellen Belästigung in Gewahrsam genommen

WÜRZBURG/GEMÜNDEN – Zwei junge Männer entwendeten einem 40-jährigen Reisenden in einem Regionalzug das Smartphone sowie 250 Euro Bargeld. Nachdem sie aus der polizeilichen Sachbearbeitung entlassen worden waren, belästigten sie am Hauptbahnhof Würzburg zwei junge Frauen sexuell. Beide Personen wurden daraufhin in Gewahrsam genommen.

Am Donnerstagabend (14. November) gegen 21:00 Uhr sprachen zwei marokkanische Staatsangehörige einen Reisenden im Regionalzug von Bamberg nach Frankfurt am Main an und entwendeten ihm dabei das Smartphone sowie 250 Euro Bargeld. Eine Streife der verständigten Polizeiinspektion Lohr am Main konnte die beiden Männer, 18 und 25 Jahre alt, am Bahnhof Gemünden festnehmen. Das entwendete Smartphone wurde sichergestellt, und die Männer wurden für die weiteren Ermittlungen an die Bundespolizeiinspektion Würzburg übergeben.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Männer gegen 00:30 Uhr aus der Dienststelle entlassen. Etwa 15 Minuten später, gegen 00:45 Uhr, meldeten sich zwei junge Frauen bei einer Streife der Bundespolizei am Hauptbahnhof Würzburg und gaben an, soeben von den beiden Männern sexuell belästigt worden zu sein. Die Männer hätten die 16- und 19-Jährigen mehrmals unsittlich am Bein berührt. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurden die Männer bis zum Morgen in Gewahrsam genommen.

Die Bundespolizeiinspektion Würzburg hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls und der sexuellen Belästigung aufgenommen.



powered by Newsallianz Schweinfurt