Taschendiebstähle im Innenstadtbereich Würzburgs – Ein Tatverdächtiger festgenommen

WÜRZBURG/INNENSTADT – Am Montag gegen 17:00 Uhr wurde einer Würzburgerin ein iPhone im Wert von 700 Euro aus der Jackentasche gestohlen. Der Diebstahl fiel der Frau auf, als die Verbindung ihres Smartphones zu den AirPods im Bereich des Barbarossaplatzes abriss.

Dank der Videoüberwachung konnten drei tatverdächtige Männer identifiziert und die Tat aufgezeichnet werden. Eine sofortige Fahndung in der Innenstadt blieb jedoch erfolglos.

Später in der Nacht konnte das gestohlene iPhone auf der Zugstrecke in Richtung Bamberg geortet werden. Die Bundespolizei nahm daraufhin den Hauptverdächtigen vorläufig fest. Bei seiner Durchsuchung wurde das Smartphone sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann entlassen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet, während die Ermittlungen zu den möglichen Mittätern noch andauern.

WÜRZBURG/INNENSTADT – Wenige Stunden später, gegen 20:15 Uhr, ereignete sich ein weiterer Diebstahl in der Juliuspromenade. Ein bislang unbekannter Täter entwendete die Geldbörse einer jungen Frau, die an der Bushaltestelle wartete. Der etwa 25-jährige Mann, circa 170 cm groß, mit dunklen kurzen Haaren, berührte die Tasche der Frau, bevor er die Geldbörse an sich nahm.

Als die Frau den Diebstahl bemerkte und den Mann ansprach, entfernte er sich zunächst in Richtung Innerer Graben. Als die Frau Passanten um Hilfe bat, flüchtete der Mann. Aufgrund der Nähe der Tatorte und des kurzen Zeitabstands prüft die Polizei, ob ein Zusammenhang zwischen beiden Vorfällen besteht.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Telefonnummer 0931/457-2230 zu melden.