Tatort Supermarkt: Whisky und Champagner sollte es sein – Die Korken knallen nun in U-Haft
NORDHEIM V. D. RHÖN / LANDKREIS RHÖN-GRABFELD – Nach einem gemeinschaftlichen Ladendiebstahl am Montagmittag in einem Supermarkt in der Heufurter Straße befinden sich zwei Tatverdächtige mittlerweile in Untersuchungshaft.
Sie entwendeten gegen 13:45 Uhr hochwertige Alkoholika, darunter fünf Flaschen Whisky und zwei Flaschen Champagner, mit einem Gesamtwert im mittleren dreistelligen Bereich. Während zwei Männer im Alter von 25 und 26 Jahren noch vor Ort von der Polizei Mellrichstadt festgenommen werden konnten, gelang den beiden weiteren Komplizen die Flucht.
Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wurden die beiden festgenommenen rumänischen Staatsbürger am Dienstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts auf Bandendiebstahl, woraufhin die Männer in verschiedene Justizvollzugsanstalten überstellt wurden. Die Ermittlungen konzentrieren sich nun auf die beiden flüchtigen Mittäter, die den Tatort bereits vor Eintreffen der Streifen in einem schwarzen Ford Tourneo Custom mit Euskirchener Kennzeichen (EU) verlassen hatten.
Die Polizeiinspektion Mellrichstadt bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Fahndung nach den flüchtigen Personen und dem beschriebenen Fahrzeug. Zeugen, die am Montagmittag verdächtige Beobachtungen im Bereich der Heufurter Straße gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09776/806-0 zu melden. Jede Information zum aktuellen Standort des Wagens kann für die weiteren Ermittlungen von entscheidender Bedeutung sein.
