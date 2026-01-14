Tatort Supermarktplatz – PKW-Aufbrecher in Untersuchungshaft
SCHWEINFURT – Nach einem Pkw-Aufbruch auf einem Supermarktparkplatz in der Hauptbahnhofstraße konnte am Montagabend ein 48-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden. Eine aufmerksame Zeugin hatte gegen 18:30 Uhr beobachtet, wie der Mann das Fahrzeug einer 20-Jährigen durchsuchte und dabei Bargeld, Schmuck sowie Zigaretten aus einer Handtasche entwendete. Dank der schnellen Alarmierung gelang es der Polizei, den algerischen Staatsangehörigen noch vor Ort zu fassen und die Beute sicherzustellen.
Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wurde der Beschuldigte am Dienstagvormittag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts auf Diebstahl aus Kraftfahrzeugen, woraufhin der 48-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde. Die Ermittler prüfen nun, ob der Mann für weitere Taten auf demselben Parkplatz verantwortlich ist, und bitten die Bevölkerung um Mithilfe.
Personen, die ihr Fahrzeug zur fraglichen Zeit ebenfalls dort abgestellt hatten und verdächtige Wahrnehmungen oder Fehlmengen feststellen mussten, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweinfurt in Verbindung zu setzen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 09721/202-0 entgegengenommen.
