Tatverdacht des Mordes: Untersuchungshaft für 27-jährigen Tatverdächtigen aus Elsenfeld angeordnet
ELSENFELD (LKR. MILTENBERG) – Nach dem Tötungsdelikt vom 14. Juni 2026 gibt es neue Erkenntnisse: Der 27-jährige Tatverdächtige wurde dem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft angeordnet hat.
Haftbefehl erlassen
Der 27-jährige Mann wurde am Montag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg dem zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Die Ermittlungsrichterin erließ aufgrund des dringenden Tatverdachts des Mordes einen Haftbefehl. Der Tatverdächtige wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.
Ergänzende Informationen zu den Ermittlungen
Im Zuge der laufenden Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft konnten folgende Details ergänzt werden:
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Verhältnis zur Verstorbenen: Der 27-jährige Tatverdächtige ist der Schwiegersohn des Opfers.
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Tatmittel: Die Polizei konnte die Tatwaffe sicherstellen.
Die intensiven Ermittlungen zu den Hintergründen und dem genauen Tathergang dauern derzeit noch an.
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