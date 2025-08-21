Tatverdacht Versuchter Totschlag: Auseinandersetzung im häuslichen Bereich – Untersuchungshaftbefehl erlassen – Kripo ermittelt

PARTENSTEIN, LKR. MAIN-SPESSART. Am Mittwochabend ist es zu einer Auseinandersetzung in einem Wohnhaus gekommen. Eine 60-jährige Frau hat schwere Verletzungen erlitten. Der unter Tatverdacht stehende Lebenspartner konnte noch vor Ort vorläufig festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen führt nun die Kriminalpolizei Würzburg wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes.

Gegen 17.50 Uhr ging der Notruf zu der Auseinandersetzung bei der Einsatzzentrale der Polizei ein. Mehrere Streifen der Polizeiinspektion Lohr am Main und umliegender Dienststellen begaben sich umgehend zu dem Wohnhaus im Ortsgebiet von Partenstein. Vor Ort trafen die Beamten auf den 54-jährigen Tatverdächtigen und nahmen diesen vorläufig fest. Hier wurde auch die 60-jährige Partnerin des Tatverdächtigen mit schweren Verletzungen im Bereich des Oberkörpers angetroffen. Die Verletzungen waren dem Sachstand nach durch körperliche Gewalteinwirkung entstanden. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Versorgung der Frau.

Die weiteren Ermittlungen hat noch vor Ort die Kriminalpolizei Würzburg übernommen. Die Ermittler versuchen nun den genauen Ablauf und auch die Hintergründe der Gewalttat zu klären. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg erließ der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Würzburg am Donnerstag einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 54-Jährigen. Dieser steht unter dem dringenden Tatverdacht des versuchten Totschlags.