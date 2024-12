Tatverdächtiger für Wohnungseinbrüche in Frankreich festgenommen und in Haft – 44-Jährige wohl für Serie von Einbrüchen verantwortlich

MÖMBRIS, OT DAXBERG, LKR. ASCHAFFENBURG – Erfolgreiche Ermittlungen nach Einbruch: 44-Jähriger in Paris festgenommen

Nach intensiven Ermittlungen und akribischen Spurensicherungsmaßnahmen im Zusammenhang mit einem Einbruch im Februar 2024 konnte die Kriminalpolizei Aschaffenburg einen entscheidenden Erfolg verbuchen. Auf Grundlage eines bereits zuvor von der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg beantragten europäischen Haftbefehls wurde ein 44-jähriger Mann in Paris festgenommen und nach Deutschland überstellt, wo er nun in Haft sitzt. Der Tatverdächtige wird zudem in Verbindung mit einer Reihe weiterer Einbrüche im Landkreis Aschaffenburg gebracht.

Einbruch im Februar

Der Einbruch ereignete sich am 10. Februar 2024 in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Eichenhain in Mömbris, OT Daxberg. Zwischen 16:45 Uhr und 21:40 Uhr nutzten die unbekannten Täter die Abwesenheit der Bewohner, verschafften sich gewaltsam Zugang zum Gebäude und durchsuchten zwei Wohneinheiten. Nach dem Diebstahl konnten die Täter unerkannt flüchten.

Ermittlungen der Kriminalpolizei erfolgreich

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg nahm noch am Tatort die Ermittlungen auf. Ein entscheidender Hinweis ergab sich durch eine gesicherte Spur, deren DNA-Auswertung auf den 44-jährigen Mann hinwies. Da der Tatverdächtige zum Zeitpunkt der Ermittlungen keinen festen Wohnsitz in Deutschland hatte, wurde über die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg ein europäischer Haftbefehl erwirkt.

Festnahme in Paris – Täter in Haft

Im Dezember 2024 erhielten die deutschen Behörden die Nachricht, dass der 44-Jährige in Paris festgenommen worden war. Daraufhin wurde die Auslieferung des Mannes nach Deutschland beantragt. Am 6. Dezember 2024 wurde der Verdächtige vor einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt, der ihm den Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Wohnungseinbruchsdiebstahls eröffnete. Der Mann befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

Weitere Einbrüche im Landkreis Aschaffenburg

Zusätzlich zur Festnahme ergaben die Ermittlungen und die DNA-Spuren Hinweise darauf, dass der 44-Jährige auch für eine Reihe weiterer Einbrüche im Landkreis Aschaffenburg verantwortlich sein könnte. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg führt hierzu weiterhin umfassende Ermittlungen.