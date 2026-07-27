Tatverdächtiger nach mutmaßlichem sexuellen Übergriff in Untersuchungshaft

WÜRZBURG, STADTTEIL SANDERAU – Nach einem mutmaßlichen sexuellen Übergriff am frühen Samstagmorgen hat die Polizei einen 23-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Ein Ermittlungsrichter erließ am Sonntag Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der Vergewaltigung.

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich eine 23-jährige deutsche Staatsangehörige gegen 4.10 Uhr auf dem Heimweg, als sie in der Randersackerer Straße von einem zunächst unbekannten Mann angesprochen worden sein soll. Im weiteren Verlauf soll der Mann die Frau festgehalten und sexuelle Handlungen gegen ihren Willen vorgenommen haben.

Die 23-Jährige konnte telefonisch eine Freundin verständigen, die daraufhin die Polizei alarmierte. Mehrere Streifen fuhren umgehend zur Einsatzstelle. Der Tatverdächtige hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits entfernt.

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Rund 20 Minuten nach der Tat konnte die Polizei aufgrund der vorliegenden Täterbeschreibung einen 23-jährigen ivorischen Staatsangehörigen in der Sanderstraße antreffen und festnehmen. Er steht dringend im Verdacht, die Tat begangen zu haben.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde der Mann am Sonntag einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Würzburg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Der Tatverdächtige befindet sich seitdem in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Kriminalpolizeiinspektion Würzburg führt die weiteren Ermittlungen. In diesem Zusammenhang werden zwei bislang unbekannte Zeugen gesucht. Dabei handelt es sich um eine etwa 25-jährige Frau und einen etwa 25-jährigen Mann, die sich in einem Pkw in der Nähe des Tatortes im Bereich Randersackerer Straße und Floraweg aufgehalten haben sollen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die beiden von der 23-Jährigen angesprochen und begleiteten sie anschließend bis zu ihrer Haustür. Die Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Würzburg unter der Telefonnummer 0931/457-1732 zu melden.

Für den Tatverdächtigen gilt bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung.