Tatverdächtiger nach Serie von Diebstählen festgenommen

WIESENTHEID, OT GEESDORF, LKR. KITZINGEN – Nach mehreren Eigentumsdelikten in der Nacht von Samstag auf Sonntag hat die Polizei einen 29-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Der Mann war nach seiner Flucht mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers und Diensthunden aufgespürt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 29-jährige polnische Staatsangehörige zunächst einen geparkten Pkw in der Tulpenstraße aufgebrochen haben. Anschließend soll er über eine offenstehende Haustür in ein Wohnhaus in der Brückleinstraße gelangt sein und dort zwei Geldbörsen entwendet haben.

Gegen 6:30 Uhr verschaffte sich der Mann laut Polizei Zutritt zu einem weiteren Wohnhaus in der Straße „Am Grund“. Dort soll er unter anderem ein Mobiltelefon und Bargeld gestohlen haben. Während der Tat wurde er von den Bewohnern überrascht und flüchtete.

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Zunächst setzte der Tatverdächtige seine Flucht mit einem blauen Dacia Duster fort. Nachdem sich das Fahrzeug auf einem Acker festgefahren hatte, flüchtete er zu Fuß weiter.

Im Rahmen einer groß angelegten Fahndung mit zahlreichen Einsatzkräften, einem Polizeihubschrauber und mehreren Diensthunden konnte der Mann schließlich festgenommen werden. Entlang der Fluchtstrecke fanden die Beamten zudem mutmaßliches Diebesgut. Die Ermittlungen ergaben außerdem, dass der verwendete Dacia zuvor in Tschechien gestohlen worden war und mit einem ebenfalls entwendeten Kennzeichen unterwegs war. Das Fahrzeug sowie weiteres Diebesgut wurden sichergestellt.

Da sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln ergaben, wurde bei dem 29-Jährigen eine Blutentnahme durchgeführt.

Der Tatverdächtige soll im Laufe des Montags einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt werden. Die Polizei Kitzingen ermittelt gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Würzburg und prüft, ob der Mann für weitere Eigentumsdelikte verantwortlich ist.

Zeugen oder mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09321/141-0 bei der Polizeiinspektion Kitzingen zu melden.