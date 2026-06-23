Tatverdächtiger nach Überfall auf Tankstellenmitarbeiterin in Schweinfurt ermittelt
SCHWEINFURT – Nach dem räuberischen Diebstahl von Fußballsammelbildern in einer Tankstelle in der Deutschhöfer Straße am 16. Juni 2026 konnte die Polizei den Täter identifizieren und festnehmen.
Rückblick auf den Vorfall
Ein Mann hatte am Vormittag des 16. Juni bei einem Einkauf in einer Tankstelle mehrere Packungen Fußballsammelbilder entwendet. Als die 43-jährige Mitarbeiterin den Diebstahl bemerkte und den Mann kurz darauf auf offener Straße stellte, eskalierte die Situation: Der Täter stieß die Frau zur Seite und schlug ihr mehrfach ins Gesicht, bevor er in unbekannte Richtung flüchtete.
Ermittlungserfolg der Polizei
Durch intensive polizeiliche Ermittlungsarbeit gelang es den Beamten, den Tatverdächtigen zu identifizieren. Es handelt sich um einen 40-jährigen Mann mit deutsch-rumänischer Staatsbürgerschaft. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde die Wohnung des Mannes durchsucht, wobei die Einsatzkräfte umfangreiches Beweismaterial sicherstellen konnten.
Gegen den 40-Jährigen wird nun offiziell wegen räuberischen Diebstahls sowie vorsätzlicher Körperverletzung ermittelt.
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