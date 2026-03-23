Tatverdächtiger nach versuchter räuberischer Erpressung ermittelt
WÜRZBURG / SANDERAU – Nach einer versuchten räuberischen Erpressung in der Virchowstraße Anfang März hat die Kriminalpolizei Würzburg einen Tatverdächtigen ermittelt. Trotz dieses Fahndungserfolgs suchen die Beamten weiterhin nach Zeugen, die den Vorfall am Samstag, den 07. März 2026, beobachtet haben.
Gegen 19:20 Uhr wurden zwei junge Frauen im Alter von 18 und 19 Jahren auf einem Fußweg in der Virchowstraße von einem Unbekannten abgefangen. Unter Vorhalt einer Waffe forderte der Täter die Herausgabe von Bargeld und Kreditkarten. Den beiden Frauen gelang jedoch die Flucht zu Fuß; sie blieben bei dem Vorfall unverletzt.
Im Zuge der intensiven Ermittlungen der Kriminalpolizei erhärtete sich nun der Tatverdacht gegen einen 15-jährigen Jugendlichen mit russischer Staatsangehörigkeit. Der Verdächtige wurde bereits polizeilich vernommen und nach Abschluss der Maßnahmen wieder entlassen.
Die Ermittler bitten die Bevölkerung weiterhin um Mithilfe, um das Geschehen lückenlos aufzuklären. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.
Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Würzburg unter folgender Telefonnummer entgegen: 0931/457-1732
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