Taufe im Sommerwind: Evangelisches Dekanat lädt zum großen Tauffest am Sennfelder See
SCHWEINFURT / SENNFELD – Ein ganz besonderes Erlebnis mitten in der Natur: Das Evangelische Dekanat Schweinfurt lädt für Samstag, den 4. Juli 2026, zu einem großen, gemeinschaftlichen Tauffest unter freiem Himmel ein. Zwischen 15:00 und 18:00 Uhr verwandelt sich das Ufer des Sennfelder Sees in eine Open-Air-Kirche. Eingeladen sind Familien mit Babys und Kindern ebenso wie Jugendliche oder Erwachsene, die diesen wichtigen Schritt in einer großen, lebendigen Gemeinschaft gehen möchten.
Das Konzept bricht bewusst mit traditionellen Konventionen. Statt in einer kühlen Kirche im engsten Familienkreis wird hier gemeinsam im Grünen, direkt am Wasser und in ungezwungener Atmosphäre gefeiert.
Unkomplizierter Zugang: Picknickdecke statt Riesen-Büfett
Die Verantwortlichen des Dekanats wollen Hürden abbauen. „Wir möchten den Zugang zur Taufe möglichst einfach machen“, erklärt Pfarrer Heiko Kuschel. „Niemand muss dafür eine große Feier organisieren oder besondere Voraussetzungen erfüllen.“ Für die Teilnahme braucht es im Grunde genommen nicht viel mehr als eine Picknickdecke, gute Laune – und natürlich einen Täufling.
Der Ablauf am See: Gottesdienst, Wasserweihe und Kinderprogramm
Das Fest ist als fröhlicher Nachmittag für die ganze Familie konzipiert:
-
15:00 Uhr: Beginn auf der großen Wiese am Sennfelder See (direkt neben dem Schwimmbad) mit einem bunten und musikalischen Gottesdienst, der von mehreren Pfarrerinnen und Pfarrern aus dem gesamten Dekanat gestaltet wird.
-
Die Taufen: Im Anschluss zieht die Festgemeinde in kleineren Gruppen direkt ans Wasser. Dort finden die eigentlichen Taufen statt – hautnah am Element Wasser.
-
Geselliges Beisammensein: Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt; es gibt Kaffee, Kuchen und kleine Snacks für alle Gäste.
-
Spaß für die Kleinen: Die Evangelische Jugend betreut parallel ein abwechslungsreiches und buntes Kinderprogramm auf der Wiese.
-
18:00 Uhr: Das Tauffest endet mit einer kurzen, gemeinsamen Abschlussandacht.
Wettersichere Alternative steht bereit
Auch wenn der Sommer im Juli meist beste Bedingungen bietet, haben die Organisatoren vorgesorgt: Sollte das Wetter absolut nicht mitspielen, fällt die Veranstaltung keineswegs ins Wasser. In diesem Fall wird der Gottesdienst kurzerhand in die evangelische Kirche in Sennfeld verlegt. Das anschließende Beisammensein und das Familienprogramm finden dann im direkt benachbarten Gemeindezentrum „Senntrum“ statt.
Anmeldung ab sofort möglich:
Wer bei diesem besonderen Event dabei sein oder sein Kind taufen lassen möchte, kann sich ab sofort online informieren und anmelden.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!