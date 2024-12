Tausende kamen zur Schonunger Weihnacht

SCHONUNGEN – Was für eine schöne Schonunger Weihnacht in diesem Jahr! Der Wettergott meinte es gut und die Besucher strömten von nah und fern in das Weihnachtswunderland, um die festliche Atmosphäre zu genießen.

Vor allem in den Abendstunden entfaltet der Markt sein besonderes Flair. Tausende Lichter sorgten für eine perfekte Lichtillumination, und am Bachlauf waren auch die Schwedenfeuer ein besonderer Blickfang. Viele Gäste zückten ihre Handys für Selfies und Erinnerungsfotos. Ein Hotspot war vor allem die Lichterpyramide und der Lichtertunnel in den Bachgärten. Auch die Bäume an der Hauptstraße, die mit Lichterketten geschmückt waren, sorgten für eine beeindruckende Kulisse. Viele Spots tauchten Häuserfassaden in stimmungsvolle Farben, und auch die alte Bachbrücke inmitten des Weihnachtsmarktes wurde stimmungsvoll inszeniert.

Zur Eröffnung der Schonunger Weihnacht konnte Bürgermeister Stefan Rottmann schon am Vormittag viele Besucher begrüßen. Unter den Gästen waren auch Landrat Florian Töpper und Bundestagsabgeordneter Markus Hümpfer. Rottmann erinnerte an die Anfänge der Schonunger Weihnacht und die Entwicklung der letzten Jahre hin zu einem der schönsten Märkte Mainfrankens. Vor allem die Standbetreiber machten den Markt so besonders. Viele Vereine und Ehrenamtliche beteiligten sich – es war eine gelungene Mischung aus Bastel- und Dekoständen, aber auch allerlei Leckereien und Köstlichkeiten wurden wieder angeboten. Überall duftete es weihnachtlich nach Punsch, Glühwein und Plätzchen.

Vor allem der Bauhof setzte wieder einige neue Akzente: So gab es rund um den prächtigen Christbaum viele gemütliche Sitzgelegenheiten an Feuerschalen und Feuertonnen. Nebenan lockte die Adventsstube der Lebenshilfe zum Verweilen ein. Auf der Hauptbühne am Rathausplatz wurde musikalisch allerhand geboten. Neben den X-Mas-Swingers, die moderne Weihnachts-Ohrwürmer performten, waren es vor allem auch die heimischen Blaskapellen, die für beste Unterhaltung sorgten. Viele Eltern drängten an die Bühne, als der Schulchor „Die Schonunger Goldspatzen“ und die Kindergartenkinder ihren großen Auftritt hatten. Claudia Scheuring von der Bibliothek las Weihnachtsgeschichten im Rathaussaal für große und kleine Gäste.

Ein Highlight war schließlich der Besuch des Nikolaus, den Bürgermeister Stefan Rottmann auf der Bühne ankündigte. Alle Kinder durften sich über süße Leckereien freuen. Rottmann dankte abschließend dem Team im Rathaus und Bauhof für die gelungene Organisation der 31. Schonunger Weihnacht. Die Besucher zeigten sich durchweg beeindruckt, was Schonungen auf die Beine stellte. Die Schonunger Weihnacht war jedenfalls wieder ein gelungener Abschluss eines durchaus erfolgreichen Jahres für die Großgemeinde.