Taxifahrer nicht bezahlt – Polizei Lohr sucht Zeugen

LOHR A. MAIN, LKR. MAIN-SPESSART – In der Nacht zum Sonntag nutzte eine Dreiergruppe für die Heimfahrt von Aschaffenburg nach Lohr ein Taxi. Der am Ende der Fahrt verbliebene dritte Fahrgast zahlte lediglich einen geringen Teil des Fahrtpreises und flüchte zu Fuß. Die Polizei Lohr ermittelt und hofft auf Zeugen.

Dem Sachstand nach stieg die Dreiergruppe am Tanzparadies in Aschaffenburg in das Taxi eines 49-jährigen Pakistaners und gab als Ziel den Marktplatz in Lohr an. Der erste Fahrgast verließ das Fahrzeug in Krommenthal in der Wiesthaler Straße. Eine Frau stieg in Lohr in der Obertorkreuzung aus dem Taxi. Der letzte verbliebene Fahrgast wurde schließlich gegen 04:30 Uhr bis zur Raiffeisenbank gefahren, um dort Bargeld für die rund 150 Euro teure Fahrt abzuheben.

Der Mann holte schließlich Geld am Bankautomaten, begab sich wieder ans Taxi und reichte dem Fahrer 30 Euro. Als dieser ihn auf den Fahrtpreis auf dem Taxometer hingewiesen hat, flüchtete der Mann zu Fuß in Richtung Sterngasse.

Der Fahrgast wird wie folgt beschrieben:

180 cm groß

75 kg

Schlank

Etwa 40 Jahre alt

Bekleidet mit Bluejeans, hellgrauer Winterjacke

Hatte eine Verletzung am rechten Auge

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 09352/8741-0 zu melden.