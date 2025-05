Taxifahrer übersieht Golf: 17.500 Euro Sachschaden

KREUZWERTHEIM, LKR. MAIN-SPESSART – Offenbar übersehen hat am Montagvormittag ein 50-jähriger Taxi-Fahrer einen VW Golf an der Kreuzung An der Steige/In den Herrnwiesen. Es kam zum Unfall. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Gegen 10:15 Uhr befuhr ein 50-Jähriger mit seinem Fahrzeug die Straße „An der Steige“ und wollte an der Kreuzung gerade aus weiterfahren. Zeitgleich befuhr eine 46-Jährige mit ihrem VW Golf die Straße „In den Herrnwiesen“ und wollte ebenfalls die Kreuzung überqueren. Erstem Sachstand nach übersah hierbei der 50-jährige Taxifahrer die 46-jährige VW-Fahrerin und es kam zum Zusammenstoß.

Beide Fahrzeugführer kamen mit dem Schrecken davon. Der entstandene Blechschaden beläuft sich insgesamt auf knapp 17.500 Euro.