Teammaßnahme im Videnin-Dojo mit dem Stadtjugendamt Schweinfurt
SCHWEINFURT – Um die Sicherheit und das Selbstbewusstsein im anspruchsvollen Berufsalltag zu stärken, absolvierte das Jugendamt der Stadt Schweinfurt kürzlich eine intensive Teammaßnahme im Videnin Dojo. Unter professioneller Anleitung standen dabei nicht nur körperliche Techniken, sondern vor allem die mentale Stärke im Vordergrund.
Der Workshop war weit mehr als ein klassisches Training. In einem fundierten theoretischen Teil lernte das Team die Grundlagen der Selbstbehauptung und Selbstverteidigung. Ein besonderer Fokus lag darauf, wie man sowohl im beruflichen als auch im privaten Alltag souverän mit brenzligen oder belastenden Situationen umgeht.
In den anschließenden praktischen Übungen wurde es dynamisch: Durch gezieltes Szenariotraining wurden reale Alltagssituationen nachgestellt, um instinktives Handeln und eine klare Kommunikation zu schulen. Ein zentraler Aspekt war hierbei die Überwindung eigener Hemmungen. Durch die gemeinsamen Übungen festigten die Mitarbeiter ihr Vertrauen zueinander und stärkten das Wir-Gefühl innerhalb der Abteilung.
Neben der physischen Komponente stand stets die präventive Frage im Raum: „Wie deeskaliere ich eine Situation, bevor sie überhaupt entsteht?“ Die Kombination aus körperlicher Aktivität und psychologischer Strategie stieß bei den Mitarbeitern des Jugendamts auf durchweg positive Resonanz. Das Videnin Dojo bot hierfür den idealen geschützten Rahmen, um über sich hinauszuwachsen und neue Kompetenzen für den Arbeitsalltag in Schweinfurt zu gewinnen.
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