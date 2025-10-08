„TecGirls’Day 2025“: Spannende Workshops in den Herbstferien
LANDKREIS SCHWEINFURT – Am 4. November findet wieder der TecGirls’Day statt, ein beliebter Aktionstag in den Herbstferien. Das Angebot der Gleichstellungsbeauftragten aus Stadt und Landkreis Schweinfurt sowie den Landkreisen Haßberge, Main-Spessart, Bad Kissingen und Rhön-Grabfeld soll Mädchen für eine künftige Berufswahl in den Bereichen Technik und Naturwissenschaften begeistern. Die Aktion findet in Zusammenarbeit mit der Technischen Hochschule Würzburg-Schweinfurt und der Schaeffler Technologies AG statt.
Ziel des TecGirls’Day ist es, Mädchen aus Real-, Mittel- und Fachoberschulen sowie Gymnasien die Möglichkeit zu geben, die MINT-Fächer durch direktes Erleben kennenzulernen. In verschiedenen Workshops, die von Studierenden oder Auszubildenden mitbegleitet werden, können die Schülerinnen Einblicke in unterschiedliche Berufe und Studienfächer gewinnen.
An der Technischen Hochschule können die Teilnehmerinnen an Workshops wie „Was ist Virtual Reality?“ oder „Wie werden Roboter intelligent?“ teilnehmen. Bei Schaeffler gibt es praxisnahe Angebote wie „Changing Colours“ mit LED-Lichteffekten.
Der TecGirls’Day findet von 8.30 Uhr bis 15.30 Uhr statt und beinhaltet ein kostenloses Mittagessen. Um die Veranstaltungsorte in Schweinfurt optimal erreichen zu können, wird ein kostenloser Bustransfer aus den Landkreisen Main-Spessart, Haßberge und Rhön-Grabfeld sowie vom Schweinfurter Hauptbahnhof angeboten. Die Anmeldung ist vom 23. September bis zum 20. Oktober unter http://tecgirls.thws.de möglich. Die Plätze sind limitiert.
