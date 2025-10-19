TecGirls’Day am 04. November
LANDKREIS SCHWEINFURT – Der TecGirls’Day, ein kostenloses Herbstferien-Angebot zur Erweiterung des Berufswahlspektrums in Richtung Technik, findet am 4. November von 08:30 bis 15:30 Uhr statt. Schülerinnen der 8. bis 12. Jahrgangsstufen aus Gymnasien, Real-, Fachober- und Mittelschulen können sich für verschiedene praxisorientierte Workshops an der Technischen Hochschule Würzburg-Schweinfurt (THWS) und bei der Schaeffler Technologies AG & Co. KG anmelden. Das Ziel ist es, Einblicke in technische Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten zu geben, die ausgezeichnete Arbeitsmarktchancen bieten.
Der TecGirls’Day wird von den Gleichstellungsbeauftragten der Stadt und der Landkreise Schweinfurt, Haßberge, Main-Spessart, Bad Kissingen und Rhön-Grabfeld zusammen mit der THWS und Schaeffler Technologies AG & Co. KG organisiert.
Workshop-Angebote
Workshops an der THWS (Interesse Studium):
- „Was ist Virtual Reality?“
- „Wie werden Roboter intelligent?“
- „Bau einer Bluetooth-Musikbox“
- „Designe deinen persönlichen Schlüsselanhänger“
Workshops bei Schaeffler (Interesse Ausbildung):
- „Changing Colours“ mit LED-Lichteffekten
- „Candle-Light – made by yourself“
Die Teilnahme beinhaltet ein kostenloses Mittagessen. Zur optimalen Erreichbarkeit der Veranstaltungsorte in Schweinfurt wird ein kostenloser Bustransfer aus den Landkreisen Main-Spessart, Haßberge und Rhön-Grabfeld sowie vom Hauptbahnhof Schweinfurt angeboten.
Die Anmeldung ist noch bis zum 20. Oktober über die Website http://tecgirls.thws.de möglich. Die Plätze sind limitiert. Minderjährige Schülerinnen müssen ein Anmeldeformular mit Unterschrift der Eltern einreichen. Details zu den Workshops und Busfahrplänen sind ebenfalls unter dieser Adresse zu finden.
