TecGirl’sDay in Bad Kissingen: den Mädchen Spaß an Technik und Naturwissenschaften vermitteln
SCHWEINFURT – Um traditionelle Rollenbilder in der Berufswahl aufzubrechen und Mädchen für die sogenannten MINT-Berufe zu begeistern, findet am 4. November der TecGirl’sDay in Schweinfurt statt. Der Aktionstag, der von den Gleichstellungsbeauftragten mehrerer Landkreise in Zusammenarbeit mit der Technischen Hochschule Würzburg-Schweinfurt und der Schaeffler Technologies AG veranstaltet wird, bietet Schülerinnen die Möglichkeit, Einblicke in die Bereiche Technik und Naturwissenschaften zu gewinnen.
Hintergrund ist die Tatsache, dass Frauen in den MINT-Berufsfeldern stark unterrepräsentiert sind. Laut einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) liegt der Anteil an weiblichen Fachkräften bei lediglich 16,4 Prozent. Dies verschärft den Fachkräftemangel in diesen zukunftsweisenden Bereichen. Der TecGirl’sDay zielt darauf ab, diesen Trend entgegenzuwirken, indem er Mädchen für MINT-Berufe begeistert.
Schülerinnen der 8. bis 12. Jahrgangsstufen von Gymnasien, Real-, Fachober- und Mittelschulen können sich für verschiedene Workshops anmelden. An der Technischen Hochschule können sie an Themen wie „Was ist Virtual Reality?“ und „Wie werden Roboter intelligent?“ teilnehmen oder selbst eine Bluetooth-Musikbox bauen. Bei Schaeffler sind Workshops wie „Changing Colours“ mit LED-Lichteffekten und „Candle-Light – made by yourself“ im Angebot.
Der TecGirl’sDay findet von 8.30 bis 15.30 Uhr statt und beinhaltet ein kostenloses Mittagessen. Für die Anreise wird ein kostenloser Bustransfer vom Hauptbahnhof Schweinfurt angeboten. Die Anmeldung ist vom 23. September bis zum 20. Oktober über die Website http://tecgirls.thws.de möglich. Da die Plätze limitiert sind, ist eine frühzeitige Anmeldung empfohlen. Minderjährige Schülerinnen müssen zudem ein Anmeldeformular mit der Unterschrift der Eltern einreichen.
Bei Rückfragen können sich Interessierte an die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Bad Kissingen, Antje Rink, unter 0971 801-5201 oder per E-Mail an gleichstellung@kg.de wenden. Auch die Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt steht unter 0931 3511-8549 oder per E-Mail an sonja.ehrenfels@thws.de zur Verfügung.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!