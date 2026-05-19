Technik, Tradition und Genuss: Deutscher Mühlentag in Fladungen
FLADUNGEN, RHÖN – Am Pfingstmontag, 25. Mai 2026, wird die Zeit im Fränkischen Freilandmuseum Fladungen zurückgedreht. Zum bundesweiten Deutschen Mühlentag erwachen die historischen Wassermühlen zu neuem Leben und bieten ein Programm, das altes Handwerk für alle Sinne erlebbar macht.
Ein besonderes Highlight: Der Betrieb der Mühlen mit ihrer vorindustriellen Technik ist in dieser Form nur einmal im Jahr live zu bewundern.
Mühlen in Aktion und Handwerk zum Anfassen
An diesem Tag zeigen Museumsmitarbeiter, wie früher unter Einsatz von Wasserkraft produziert wurde:
-
Ölschlagmühle (Wiesthal): Hier wird live Rapsöl gewonnen.
-
Reßmühle (Fladungen): In der Getreidemühle wird Getreide geschrotet.
-
Steinmetz-Handwerk: Besucher können Paul Formatschek dabei zusehen, wie er eine traditionelle Handdrehmühle fertigt.
Mitmachen für Groß und Klein
Das Museum setzt auf Interaktion:
-
An einer Flockenquetsche können Gäste ihr eigenes Getreide quetschen und mitnehmen.
-
Kinder können eigene Wasserräder aus Holz bauen und direkt im Bachlauf des Museums testen.
-
Beim Mitmachangebot „Was kommt heute auf den Tisch?“ im Wohnhaus aus Leutershausen wird nach historischen Rezepten gekocht und probiert (11 bis 15 Uhr).
Kulinarik und Regionale Produkte
Rund um das Thema Mühle gibt es zahlreiche Spezialitäten:
-
Die Ölmühle aus Kürnach bietet frisch gepresstes Leinöl sowie weitere kaltgepresste Öle zur Verkostung an.
-
Der Achtsamkeitshof Rhön präsentiert Urgetreide und frisches Holzofenbrot.
-
Am historischen Backhaus aus Oberbernhards duftet es ab 11 Uhr nach frischem Kleingebäck.
Das Pfingstwochenende im Überblick
Bereits am Pfingstsonntag (24. Mai) bietet das Museum ein volles Programm:
-
Rhön-Zügle: Die Museumsbahn ist im Dampfbetrieb zwischen Fladungen und Mellrichstadt unterwegs (Ermäßigter Museumseintritt mit Zugticket).
-
Führungen: Um 11 und 14 Uhr finden öffentliche Führungen zum Thema „Pflanzen als Rohstoff und Heilmittel“ statt.
-
Sonderausstellungen: „Von Stroh zu Gold“ (Kunst mit Halmen) und „Wohntrends in Miniatur“ (Puppenmöbel 1950–2000).
Besucher-Informationen
-
Eintritt: 8 € regulär (Familienkarten und Ermäßigungen verfügbar), Kinder unter 6 Jahren frei.
-
Termin: Pfingstmontag, 25. Mai 2026 (Mühlentag) / Pfingstsonntag, 24. Mai 2026 (Dampfbetrieb Rhön-Zügle).
-
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!