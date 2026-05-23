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Technischer Defekt: Brand in Estenfelder Autohaus fordert 20.000 Euro Sachschaden

23. Mai 2026Letztes Update 23. Mai 2026
Technischer Defekt: Brand in Estenfelder Autohaus fordert 20.000 Euro Sachschaden
Symbolfoto: 2fly4
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ESTENFELD / LKR. WÜRZBURG – In der Nacht zum Samstag ist in einem Gewerbegebiet in Estenfeld ein Feuer ausgebrochen. Betroffen war ein örtliches Autohaus in der Otto-Hahn-Straße. Dank des raschen und koordinierten Eingreifens der alarmierten Einsatzkräfte konnte eine Ausbreitung der Flammen auf den gesamten Innenraum des Betriebs erfolgreich verhindert werden.

Die automatische oder telefonische Brandmeldung ging gegen 00:40 Uhr in den frühen Morgenstunden bei der Integrierten Leitstelle (ILS) für Feuerwehr und Rettungsdienst ein.

Schneller Löscherfolg verhindert Schlimmeres

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Die örtlichen Feuerwehren rückten umgehend mit einem größeren Aufgebot zum Einsatzort aus. Beim Eintreffen der ersten Löschmannschaften brannte es im Außenbereich des Autohauses. Die Feuerwehrleute brachten den Brand unter schwerem Atemschutz schnell unter Kontrolle und löschten die Flammen effektiv ab.

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Glücklicherweise befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs keine Personen im Gebäude, sodass keine Verletzten zu beklagen sind.

Fassade und Fenster beschädigt – Polizei ermittelt

Der Sachschaden blieb dank des schnellen Löscheinsatzes glücklicherweise lokal begrenzt, ist dennoch beträchtlich:

  • Die Flammen beschädigten Teile der Außenfassade des Firmengebäudes.

  • Zudem barst durch die enorme Hitzeeinwirkung eine große Fensterscheibe.

  • Der entstandene Gesamtschaden wird nach ersten vorläufigen Schätzungen der Polizei auf rund 20.000 Euro beziffert.

Hinsichtlich der Brandursache geben die Experten der Polizei vorerst Entwarnung vor Brandstiftung: Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen war ein technischer Defekt an einer außenliegenden Anlage oder Leitung ursächlich für das Feuer. Die weiteren Ermittlungen zur genauen Schadensursache werden von der Polizeiinspektion Würzburg-Land geführt.

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