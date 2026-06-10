Technischer Defekt in Mellrichstadter Supermarkt: Lüfter sorgt für Feuerwehreinsatz und zwei Leichtverletzte
MELLRICHSTADT / LKR. RHÖN-GRABFELD – Ein Vorfall in einem Supermarkt in der Lohstraße hat am Dienstagabend für Unruhe und einen größeren Einsatz von Rettungsdienst und Feuerwehr gesorgt. Zwei Mitarbeiter klagten über gesundheitliche Probleme, woraufhin der betroffene Bereich umgehend geräumt wurde.
Gegen 18:35 Uhr ging der Notruf bei der Integrierten Leitstelle ein: Im Kühlraum des Marktes waren zwei Beschäftigte mit Übelkeitssymptomen aufgefallen.
Vorsorgliche Räumung und Entwarnung
Die Einsatzkräfte handelten routiniert und umsichtig: Um eine Gefährdung der Kunden auszuschließen, wurden die Geschäftsräume vorsorglich geräumt. Parallel dazu machten sich Feuerwehrspezialisten daran, die Kühltechnik eingehend zu untersuchen und die Atmosphäre auf potenziell ausgetretene Gefahrstoffe zu messen.
Nach einer umfassenden Prüfung der Lage konnte die Feuerwehr jedoch Entwarnung geben: Es wurden keinerlei Anzeichen für gefährliche austretende Gase oder chemische Substanzen festgestellt.
Defekt am Lüfter als Ursache vermutet
Als wahrscheinlichste Ursache für die gesundheitlichen Probleme der beiden Mitarbeiter hat sich nach derzeitigem Erkenntnisstand ein technischer Defekt an einem Lüfter im Kühlbereich herauskristallisiert. Vermutlich entstand durch den Defekt eine untypische Luftzirkulation oder eine Geruchsentwicklung, die bei den Betroffenen die Übelkeit auslöste.
Die beiden leicht verletzten Mitarbeiter begaben sich im Anschluss an den Vorfall selbstständig in medizinische Behandlung. Der reguläre Betrieb des Supermarktes konnte nach Abschluss der Sicherheitsüberprüfungen wieder aufgenommen werden.
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