Technischer Defekt löst Lichtbogen aus
LÜLSFELD – Im Umspannwerk Brünnstadt kam es am Mittwochvormittag um 10:41 Uhr zu einem technischen Defekt in der 110-kV-Anlage, der einen Lichtbogen und in der Folge einen Stromausfall in Teilen der Region auslöste. Durch die automatische Abschaltung der Bayernwerk-Leitungen fielen die Umspannwerke Heidenfeld und Brünnstadt der ÜZ Mainfranken eG aus.
Ursächlich war nach aktuellem Kenntnisstand eine Fehlfunktion in einem Steuerschrank der ÜZ Mainfranken, die zu einem Lichtbogen an einem Trennschalter führte. Der beschädigte Trennschalter wird derzeit instandgesetzt.
Durch den Kurzschluss waren zeitweise rund 600 Trafostationen und in der Spitze etwa 30.000 Haushalte kurzzeitig ohne Strom. Betroffen waren unter anderem Wiesentheid, Volkach, Gerolzhofen, Röthlein sowie zahlreiche kleinere Ortschaften und Ortsteile in der Region.
Die Netzleitstelle der ÜZ Mainfranken reagierte unverzüglich. Durch schrittweise Schaltmaßnahmen im Netz konnte die Wiederversorgung eingeleitet werden. Bis 12:00 Uhr waren alle betroffenen Bereiche wieder am Netz.
Die Arbeiten an der Störungsstelle finden gemeinsam mit dem Bayernwerk statt. Die enge Abstimmung der beiden Netzbetreiber ermöglichte eine schnelle Lokalisierung der Ursache und eine zügige Wiederherstellung der Versorgungssicherheit.
