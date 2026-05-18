Teilediebe auf Autohaus-Gelände: Zwei Fahrzeuge aufgebrochen – 6.000 Euro Schaden
WÜRZBURG / LENGFELD – Dreiste Teilediebe haben auf dem Freigelände eines Autohauses in der Nürnberger Straße zugeschlagen. Die Täter zertrümmerten an zwei abgestellten Fahrzeugen die Scheiben und bauten aus einem der Autos wertvolle Komponenten aus. Die Polizei Würzburg-Stadt ermittelt wegen schweren Diebstahls und sucht Zeugen.
Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Mittwoch, 18:00 Uhr, und Freitagmorgen, 08:30 Uhr.
Teure Innenteile ausgebaut
Nach den bisherigen Erkenntnissen näherten sich die unbekannten Täter den auf dem Autohaus-Areal geparkten Wagen und schlugen zunächst an einem Pkw eine Seitenscheibe ein. Durch die zerstörte Scheibe gelangten sie in den Innenraum und demontierten dort gezielt diverse Fahrzeugteile. Der Wert der Beute wird auf rund 6.000 Euro beziffert.
Zweiter Aufbruch während der Unfallaufnahme entdeckt
Der Diebstahl flog am Freitagmorgen auf, woraufhin eine Streife der Würzburger Polizei zur Spurensicherung ausrückte. Noch während die Beamten den ersten Aufbruch protokollierten, machten sie auf dem Gelände eine weitere Entdeckung: Auch bei einem zweiten Pkw hatten die Täter eine Scheibe eingeschlagen. Nach einer ersten Durchsicht gingen die Unbekannten hier jedoch leer aus – aus diesem Fahrzeug wurde nach aktuellem Sachstand nichts entwendet.
Der insgesamt entstandene Sach- und Beuteschaden bewegt sich in einem mittleren vierstelligen Betrag.
Polizei sucht Zeugen an der Nürnberger Straße
Da das Gelände an der viel befahrenen Nürnberger Straße liegt, könnten Passanten oder Autofahrer im Vorbeifahren verdächtige Aktivitäten oder Personen auf dem Autohaus-Gelände bemerkt haben.
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Hinweise an: Polizeiinspektion Würzburg-Stadt
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Telefon: 0931/457-2230
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