Teilnehmerrekord und Gänsehaut-Stimmung: Würzburg feiert ein Fest des Laufsports
WÜRZBURG – Der 10. Mai 2026 geht als Rekordtag in die 24-jährige Geschichte des WVV-Marathons ein. Bei strahlendem Sonnenschein und frühsommerlichen Temperaturen verwandelten über 6.000 Starter die Domstadt in eine riesige Sportarena. Besonders der Halbmarathon sprengte mit 3.800 Finishern alle bisherigen Bestmarken.
Die Sieger des Tages: Souveräne Läufe und Punktlandungen
Trotz der Hitze wurden auf der leicht modifizierten Strecke am Main entlang Spitzenzeiten erzielt.
Marathon (42,195 km):
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Männer: Alexander Bier (LG Eckental) feierte ein glanzvolles Marathon-Debüt. Er siegte in 2:32:48 Stunden, nachdem er das Rennen lange Zeit dominiert hatte.
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Frauen: Nina Hauck (Adidas Runners Munich) sorgte für eine emotionale Geschichte am Muttertag. Sie knackte punktgenau ihr Ziel, erstmals unter drei Stunden zu bleiben, und siegte in 2:59:20 Stunden.
Halbmarathon (21,1 km):
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Männer: Jakob Breinlinger (TV Alzey) lief einen souveränen Start-Ziel-Sieg in 1:12:03 Stunden ein.
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Frauen: Der Sieg blieb in der Stadt – Delia Leibfried (Absolute Run Crew Würzburg) gewann mit persönlicher Bestzeit von 1:21:32 Stunden.
Begeisterung am Streckenrand
Nicht nur die sportlichen Leistungen beeindruckten, sondern auch die Atmosphäre. Zahlreiche Bands, Fan-Gruppen in der Innenstadt und der „rasende Reporter“ – Ex-Europameister Jan Fitschen – pushten die Läufer nach vorne. Die neue Streckenführung mit mehr Abschnitten direkt am Main stieß bei Teilnehmern und Publikum auf durchweg positive Resonanz.
Zahlen und Fakten im Überblick
|Disziplin
|Finisher / Teilnehmer
|Schnellste Zeit (M/W)
|Halbmarathon
|3.800 (Rekord!)
|1:12:03 / 1:21:32
|Marathon
|888
|2:32:48 / 2:59:20
|10 km FunRun
|900
|0:33:25 / 0:36:05
|Staffeln
|300
|–
Eine Bilanz, die glücklich macht
Besonders erfreulich: Trotz der Wärme und der hohen Teilnehmerzahl meldeten die Einsatzkräfte der Johanniter Unfallhilfe weniger Einsätze als in den Vorjahren – ein „positiver Rekord“, wie Uwe Kinstle betonte.
Organisationsleiter David Lux dankte den 500 ehrenamtlichen Helfern und den Sponsoren für die reibungslose Zusammenarbeit. Eine gute Nachricht für alle Lauf-Fans: Titelsponsor WVV hat bereits bestätigt, die erfolgreiche Partnerschaft auch in den kommenden Jahren fortzusetzen.
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