Telefonbetrug führt zu hohem Verlust bei Rentnerin

KARLSTADT, OT KARLBURG, LKR. MAIN-SPESSART UND WÜRZBURG – Am Mittwoch, den 9. April 2025, wurde eine 76-jährige Rentnerin Opfer eines raffinierten Telefonbetrugs. Die Täter riefen die Frau an und gaben vor, dass ihre Schwester in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt sei und eine Haftstrafe drohe. Um diese zu verhindern, forderten sie die Rentnerin auf, Bargeld und Schmuck zu übergeben.

Gegen 14:30 Uhr übergab die Dame den Tätern auf ihrem Grundstück in der Lindenstraße in Karlburg einen mittleren fünfstelligen Betrag in Bargeld und Schmuck an eine weibliche Abholerin. Wenig später, gegen 15:40 Uhr, forderten die Betrüger erneut die Übergabe von Wertgegenständen, diesmal in Würzburg auf dem Residenzparkplatz. Ein männlicher Abholer nahm die Gegenstände entgegen und flüchtete zu Fuß.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden:

Abholerin in Karlburg:

Weiblich

Ca. 165 cm groß

Schlank

Schwarze Kleidung

Schwarze Baseballcap

Abholer in Würzburg:

Männlich

Ca. 160 cm groß

Sonnenbrille

Hellblau-grünliche Baseballcap

Hellblaue Jacke

Beige Jeanshose

Zeugen, die Informationen zu den Tätern oder möglicherweise auch zu einem Fluchtfahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen.