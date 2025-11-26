Auto IU

Temporäre Mitführverbote für gefährliche Gegenstände auch am Bahnhof Würzburg

26. November 2025Letztes Update 26. November 2025
Foto: 2fly4.de
WÜRZBURG – Die Bundespolizei hat für den Zeitraum vom 28. November 2025, 06:00 Uhr, bis zum 4. Januar 2026, 24:00 Uhr, Allgemeinverfügungen erlassen, die an den Hauptbahnhöfen Würzburg, Aschaffenburg, Augsburg, Nürnberg und Regensburg sowie an mehreren Münchner Bahnhöfen und S-Bahnhaltepunkten das Mitführen von gefährlichen Gegenständen verbieten.

Das Verbot dient der Erhöhung der Sicherheit während des erhöhten Reiseverkehrs in der Vorweihnachtszeit und um den Jahreswechsel.

Vom Verbot umfasste Gegenstände

Das Mitführverbot gilt für:

  • Gefährliche Werkzeuge

  • Schusswaffen

  • Schreckschusswaffen

  • Hieb-, Stoß- und Stichwaffen

  • Messer aller Art

Der Geltungsbereich der Allgemeinverfügungen umfasst alle Gebäudeteile der Bahnhöfe und S-Bahnhaltepunkte, einschließlich der Personentunnel, der zugehörigen Bahnsteige und aller öffentlich zugänglicher Ebenen.

Betroffene Bahnhöfe und Haltepunkte

Das Verbot gilt an folgenden Orten:

  • Würzburg Hauptbahnhof

  • Aschaffenburg Hauptbahnhof

  • Augsburg Hauptbahnhof

  • Nürnberg Hauptbahnhof

  • Regensburg Hauptbahnhof

  • München Hauptbahnhof

  • München Ostbahnhof

  • München Pasing

  • Münchner S-Bahnhaltepunkte Karlsplatz / Stachus und Marienplatz

Folgen bei Verstößen

Die Bundespolizei wird die Einhaltung des Verbotes überwachen. Bei Verstößen können die Gegenstände sichergestellt werden. Unabhängig von einem möglichen Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Waffengesetz können zudem folgende Maßnahmen ergriffen werden:

  • Festsetzung eines Zwangsgeldes

  • Platzverweis

  • Bahnhofsverbot

Die Bestimmungen und eventuelle Ausnahmen vom Verbot sind in den Allgemeinverfügungen enthalten, die auf der Homepage der Bundespolizei unter www.bundespolizei.de/allgemeinverfügung veröffentlicht werden.

Hinweise der Bundespolizei zum Waffenbesitz

Die Bundespolizei weist ergänzend darauf hin, dass das Führen von Waffen in der Öffentlichkeit den waffenrechtlichen Bestimmungen unterliegt und in manchen Fällen eine behördliche Erlaubnis (z.B. Kleiner Waffenschein) erfordert.

Grundsätzlich bieten Waffen, auch solche zur Selbstverteidigung, nur trügerische Sicherheit:

  • Sie können die eigene Risikobereitschaft erhöhen und zur Gewalteskalation beitragen.

  • Träger vernachlässigen oft deeskalierende Techniken und Kommunikationsstrategien.

  • Sie erschweren Helfern und der Polizei, Täter und Opfer zu identifizieren.

  • Eine Waffe kann im ungünstigsten Fall abgenommen und gegen den Träger selbst eingesetzt werden.

  • Der Einsatz von Waffen kann schnell zu lebensbedrohlichen Verletzungen führen und erhebliche strafrechtliche sowie finanzielle Folgen nach sich ziehen.

