Terrassenschwimmbad Bad Kissingen: Spätere Öffnung am Mittwoch wegen Technik-Check
BAD KISSINGEN – Wasserratten und Sonnenanbeter müssen sich Mitte der Woche in Bad Kissingen etwas länger gedulden: Das beliebte Terrassenschwimmbad startet am kommenden Mittwoch (10. Juni 2026) verspätet in den Badetag.
Wie die Stadtverwaltung Bad Kissingen offiziell mitteilt, stehen am Mittwochvormittag finale technische Anpassungsarbeiten an den Anlagen des Freibads auf dem Plan. Um diese notwendigen Schritte im System sicher und reibungslos abschließen zu können, öffnet das Bad an diesem Tag erst ab 12:00 Uhr seine Pforten für die Besucher.
Ab der Mittagszeit steht dem gewohnten Schwimm- und Badespaß dann nichts mehr im Wege. Die Stadt Bad Kissingen bittet alle treuen Stammgäste, Frühschwimmer und Familien um Verständnis für die kurze Verzögerung im Betriebsablauf.
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