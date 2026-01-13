Auto IU

Tesla kracht auf Skoda, der auf Audi – Erheblicher Schaden – Fahrer haut ab – Gibt es Zeugen?

Symbolfoto: 2fly4
BAD NEUSTADT AN DER SAALE / LANDKREIS RHÖN-GRABFELD – Die Polizei Bad Neustadt fahndet aktuell nach einem flüchtigen Tesla-Fahrer, der am Montagmorgen gegen 07:30 Uhr eine Kettenreaktion im Berufsverkehr ausgelöst hat. Am Kreisverkehr der Staatsstraße 2445 prallte der weiße Elektro-Wagen mit Bad Kissinger Kennzeichen (KG) mit solcher Wucht auf einen roten Skoda, dass dieser auf einen davor befindlichen grauen Audi geschoben wurde. Anstatt jedoch anzuhalten und den Schaden zu regulieren, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Durch den Aufprall und das anschließende Aufschieben entstanden an den beiden betroffenen Fahrzeugen, dem Skoda und dem Audi, erhebliche Sachschäden. Die Ermittler der Polizeiinspektion Bad Neustadt setzen nun auf Zeugenhinweise, insbesondere da das Kennzeichenfragment „KG“ und die markante Farbe des flüchtigen Teslas wichtige Ermittlungsansätze bieten.

Sachdienliche Hinweise, die zur Identifizierung des weißen Teslas oder dessen Fahrers führen könnten, werden unter der Telefonnummer 09771/606-0 entgegengenommen.

