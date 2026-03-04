Auto IU

TG-Karateka glänzen mit Team-Gold und starken Nachwuchserfolgen

4. März 2026Letztes Update 4. März 2026
    Foto 1 (Brigitte Kraußer): Rawan Khaled (2. v. l.) und Hanna Rostiahai (3. v. l.) von der TG Schweinfurt wurden Bayerische Meisterinnen. Patrick Janson gewann Bronze in der Ü35. Links: Trainer Thomas Zatloukal.
    Foto 2 (Alexandra Rausch): Starker Karate-Nachwuchs bei der TG Schweinfurt: Sophie Rausch (2. v. l.), Leo Tille (3. v. l.), Rudy Xing (4. v. l.) und Lukas Pan (5. v. l.) mit Medaillen bei den Bayerischen Meisterschaften. Links: Betreuerin Nicole Tille, rechts: Trainer Thomas Zatloukal.
    INGOLSTADT – Die Karate-Abteilung der TG Schweinfurt kehrte mit beachtlichen Erfolgen von den Bayerischen Meisterschaften zurück, an denen insgesamt 430 Teilnehmer aus 70 Vereinen teilnahmen. Das Damenteam in der Kampfgemeinschaft Schweinfurt-Monheim sicherte sich souverän den bayerischen Meistertitel, während die Athleten in den Einzelwettbewerben weitere Podestplätze erkämpften.

    Hanna Rostiahai feierte neben dem Team-Gold auch den Gewinn der Silbermedaille in der Gewichtsklasse über 68 Kilogramm, nachdem sie sich im Finale nur knapp per Pflichtentscheid geschlagen geben musste. Rawan Khaled überzeugte bei ihrem Debüt mit Bronze bei den Damen, und auch Routinier Patrick Janson steuerte in der Ü35-Klasse eine Bronzemedaille zum starken Gesamtergebnis bei. Abteilungsleiter Martin Schleyer lobte die hervorragende Präsentation seiner Schützlinge in dem hochkarätig besetzten Teilnehmerfeld.

    Besonders stolz zeigte sich der Verein über die Leistungen des Nachwuchses in den Altersklassen U12 und U14. Leo Tille erkämpfte sich Silber, während Sophie Rausch und Lukas Pan jeweils Bronze gewannen. Auch das Jungen-Team mit Rudy Xing, Leo Tille und Lukas Pan bewies großes Potenzial und sicherte sich nach einem Sieg gegen München den dritten Platz in der Mannschaftswertung. Die fundierte Trainingsarbeit der TG Schweinfurt trägt damit weiterhin Früchte und verspricht eine vielversprechende Zukunft für die jungen Talente.

