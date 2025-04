TG Schweinfurt: Rostiahai verpasst Bronze bei Deutscher Karate-Meisterschaft

FRANKFURT AM MAIN/SCHWEINFURT – Bei den Deutschen Karate-Meisterschaften der Leistungsklasse hat Hanna Rostiahai von der Turngemeinde Schweinfurt nur denkbar knapp eine Medaille verpasst.

In einem hochklassigen Turnier zeigte die 20-Jährige starke Leistungen und musste sich erst im sogenannten kleinen Finale der Gewichtsklasse +68 kg geschlagen geben. Gegen Selina Stamer vom SeiWaKei Meißen stand es nach regulärer Kampfzeit 1:1, doch die Kampfrichter entschieden sich in der anschließenden Wertung knapp zugunsten der Gegnerin.

Bereits in der Vorrunde hatte Rostiahai mit eindrucksvollen Siegen aufhorchen lassen – unter anderem gegen die Serie-A-Siegerin von 2024, Amelie Lücke aus Heiligenstadt, und Vanessa Müller aus Brandenburg/Havel. Erst im Halbfinale wurde sie von ihrer bayerischen Landeskaderkollegin Charlotte Rühlmann aus Fürth gestoppt.

„Natürlich war die Enttäuschung groß“, erklärte TG-Trainer Thomas Zatloukal nach dem Turnier. „Hanna hat sich hervorragend präsentiert und ich hätte ihr die Medaille wirklich gegönnt.“ Trotz des verpassten Podiums zeigte sich die junge Kämpferin in Topform und bestätigte eindrucksvoll ihre Entwicklung der vergangenen Monate. Letztlich blieb es für sie bei einem starken fünften Platz – und viel Respekt aus der Karate-Szene.

Etwas unglücklicher verlief der Turniertag für Hannas 18-jährige Schwester Helena, die in der Gewichtsklasse -68 kg angetreten war. Zwar konnte sie ihren Auftaktkampf knapp gewinnen, doch in Runde zwei musste sie sich der späteren Siegerin Hanna Riedel aus Erfurt geschlagen geben. Auch in der Trostrunde fand Helena nicht zu ihrer gewohnten Stärke zurück und unterlag der Duisburgerin Alina Underberg mit 1:3.

„Es war einfach nicht ihr Tag“, so Zatloukal. „Aber Helena ist jung und hat noch viele Möglichkeiten, sich zu beweisen. Ich bin sicher, sie kommt stärker zurück.“

Beide Rostiahai-Schwestern zeigten trotz durchwachsener Ergebnisse, dass mit ihnen in der nationalen Spitze zu rechnen ist. Besonders Hannas Auftritt in Frankfurt lässt für die kommenden Meisterschaften und internationalen Turniere aufhorchen – ein Beweis für die gute Arbeit im Leistungskader der Turngemeinde.