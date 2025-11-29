Auto IU

TG Schweinfurt stark bei Chemnitz Karate-Open

29. November 2025Letztes Update 29. November 2025
Chemnitz Karate-Open 2025: Das erfolgreiche Karate-Team der TG Schweinfurt (v.l.): Lukas Pan, Patrick Janson, Leo Tille, Betreuerin Liudmila Eckerdt, Daniel Eckerdt, Astrid Wiegand, Hanna Rostiahai und Trainer Thomas Zatloukal- Foto: Nadine Krause
Sparkasse

SCHWEINFURT – Die Karateka der TG Schweinfurt kehrten mit sieben Podestplätzen von den international besetzten Chemnitz Karate-Open zurück, an denen rund 900 Meldungen aus 84 Vereinen und acht Nationen teilnahmen. Besonders herausragend war der U14-Kämpfer Daniel Eckerdt mit einem Dreifach-Triumph.

Erfolge im Überblick

Weitere Platzierungen

  • Leo Tille (U12 +38 kg): Errung einen guten fünften Platz, nachdem er das kleine Finale nach fünf Duellen knapp mit 1:2 verlor.

  • Lukas Pan und Astrid Wiegand: Überzeugten ebenfalls mit Einsatz und Kampfgeist gegen starke Konkurrenz.

Trainer Thomas Zatloukal zeigte sich sehr zufrieden und lobte die leidenschaftliche Kampfweise seiner Schützlinge. Er sieht den Erfolg von Daniel Eckerdt als starke Motivation für die bevorstehende YouthLeague in Venedig. Die TG Schweinfurt kehrte mit einem starken Gesamtergebnis und viel Rückenwind aus Sachsen zurück.

Neu im Team des Ambulanzzentrum-Schweinfurt Dr. Stefan Muffert
Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

29. November 2025Letztes Update 29. November 2025
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)