TG Schweinfurt stark bei Chemnitz Karate-Open
SCHWEINFURT – Die Karateka der TG Schweinfurt kehrten mit sieben Podestplätzen von den international besetzten Chemnitz Karate-Open zurück, an denen rund 900 Meldungen aus 84 Vereinen und acht Nationen teilnahmen. Besonders herausragend war der U14-Kämpfer Daniel Eckerdt mit einem Dreifach-Triumph.
Erfolge im Überblick
-
Daniel Eckerdt (U14): Holte dreimal Gold. Er siegte souverän in der Klasse bis 45 kg, in der offenen Kategorie und im Team des TV Fürth (zusammen mit Till Stadick und Semin Yalcin).
-
Hanna Rostiahai (+68 kg): Gewann Gold in der offenen Klasse mit Siegen über Anja Claus und Tina Zehentbauer. In der Klasse +68 kg holte sie Silber, nachdem sie im Finale trotz deutlicher Führung wegen einer Unachtsamkeit disqualifiziert wurde.
-
Patrick Janson: Steuerte Silber und Bronze bei. Er erreichte Rang drei in der Leistungsklasse -67 kg. In der Masterklasse Ü30 -80 kg gewann er Silber, nachdem er im Finale gegen den früheren pakistanischen Nationalkämpfer Raja Rehan kämpfte.
Weitere Platzierungen
-
Leo Tille (U12 +38 kg): Errung einen guten fünften Platz, nachdem er das kleine Finale nach fünf Duellen knapp mit 1:2 verlor.
-
Lukas Pan und Astrid Wiegand: Überzeugten ebenfalls mit Einsatz und Kampfgeist gegen starke Konkurrenz.
Trainer Thomas Zatloukal zeigte sich sehr zufrieden und lobte die leidenschaftliche Kampfweise seiner Schützlinge. Er sieht den Erfolg von Daniel Eckerdt als starke Motivation für die bevorstehende YouthLeague in Venedig. Die TG Schweinfurt kehrte mit einem starken Gesamtergebnis und viel Rückenwind aus Sachsen zurück.
