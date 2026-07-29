TG Schweinfurt startet abwechslungsreiches Ferienprogramm

SCHWEINFURT – Die Turngemeinde Schweinfurt bietet vom 3. August bis 14. September 2026 ein umfangreiches Ferienprogramm mit zahlreichen Kursen aus den Bereichen Fitness, Gesundheit und Bewegung an. Teilnehmen können sowohl Mitglieder als auch Nicht-Mitglieder.

Das Angebot umfasst eine Mischung aus bewährten Kursformaten und intensiven Trainingseinheiten. Auf dem Programm stehen unter anderem Pilates, Rückenfitness und Mobilisation zur Förderung von Kraft und Beweglichkeit. Wer intensiver trainieren möchte, kann unter anderem an HIIT Workout, DeepWork, Thai Bo, Piloxing, Bauch-Beine-Po, Bodywork mit Langhantel oder Indoor Cycling teilnehmen.

„Mit unserem Ferienprogramm möchten wir unseren Mitgliedern und allen Sportinteressierten auch in den Sommerferien ein attraktives Trainingsangebot bieten. Die verschiedenen Kurse ermöglichen es, Neues auszuprobieren, aktiv zu bleiben und gemeinsam mit anderen Sport zu treiben“, sagt Geschäftsführer Michael Horz.

Für die Teilnahme werden verschiedene Ferienkarten angeboten. Die Monatskarte für alle Kurse kostet für Mitglieder 25 Euro, für Nicht-Mitglieder 50 Euro. Eine 10er-Karte ist für Mitglieder für 49 Euro und für Nicht-Mitglieder für 129 Euro erhältlich. Zudem kann für einen Monat auch ein einzelner Kurs gebucht werden. Dafür werden 15 Euro für Mitglieder und 30 Euro für Nicht-Mitglieder fällig.

Das Ferienprogramm findet vom 3. August bis 14. September jeweils montags bis freitags statt und soll eine flexible Integration in die persönliche Ferienplanung ermöglichen.

Anmeldungen sind per E-Mail an cityfitness@turngemeinde-schweinfurt.de möglich.