TG-Team feiert 11 Medaillen beim größten deutschen Karate-Cup

HALLE AN DER SAALE / SCHWEINFURT – Die Karate-Wettkämpfer der Turngemeinde (TG) Schweinfurt haben beim zweitägigen Internationalen Arawaza-Cup in Halle an der Saale herausragende Leistungen erbracht und eine beeindruckende Medaillenbilanz erzielt.

Bei dem mit fast 1000 Athleten und über 1200 Meldungen aus 12 Nationen größten Karate-Turnier Deutschlands holte das TG-Team um Helena und Hanna Rostiahai, Kevin Streit und Daniel Eckerdt insgesamt 3x Einzel-Gold, 3x Team-Gold, 1x Silber und 4x Bronze. Trainer Thomas Zatloukal zeigte sich überwältigt: „Das hat meine Erwartungen bei Weitem übertroffen!“

Am ersten Wettkampftag sicherten sich Hanna Rostiahai (U21 Open), Kevin Streit (U16 +70 kg) jeweils Gold im Einzel, während Helena Rostiahai Silber in der U21 Open gewann. Kevin Streit holte zudem mit dem bayerischen Team (Michael Jira, Enis Circiroglu) Gold in der U16. Die Rostiahai-Schwestern glänzten zusätzlich mit jeweils einer Bronzemedaille in der offenen Damenklasse.

Am zweiten Tag trat Daniel Eckerdt trotz einer Fußverletzung an. Nach anfänglichen Niederlagen zeigte er beeindruckenden Kampfgeist und holte konzentriert Gold in der offenen Klasse der unter 34-Jährigen.

Der Arawaza-Cup war somit ein voller Erfolg für das TG-Team Schweinfurt, das mit seinen herausragenden Leistungen bewies, zu den besten Karate-Athleten Deutschlands zu gehören.