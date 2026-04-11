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The Magic Night Of Dance Musicals: Weltbekannte Tanzklassiker live in Bad Kissingen

11. April 2026Letztes Update 11. April 2026
The Magic Night Of Dance Musicals: Weltbekannte Tanzklassiker live in Bad Kissingen
Foto: Reset Productions
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BAD KISSINGEN, LKR. BAD KISSINGEN – Wenn im Kultmusical „Grease“ die Petticoats wirbeln und das Tanzfieber aus „Dirty Dancing“ für Gänsehaut sorgt, verwandelt sich der Max-Littmann-Saal in eine Showbühne der Extraklasse. Am Samstag, den 18. April 2026, gastiert die Erfolgsproduktion „The Magic Night Of Dance Musicals“ um 20 Uhr in der Kurstadt und vereint die Highlights der größten Tanzmusicals der Welt in einer temporeichen Inszenierung.

Das Publikum darf sich auf ausgefeilte Choreographien, artistische Tanzeinlagen und kraftvollen Live-Gesang freuen. Die Show bringt packende Szenen aus Welterfolgen wie „Footloose“, „Saturday Night Fever“, „Flashdance“ oder „Miami Nights“ direkt auf die Bühne und sorgt dafür, dass die Zuschauer mitten ins Geschehen gezogen werden. Sogar die rockenden Nonnen aus „Sister Act“ werden Teil dieses musikalischen Abends sein, der zum Mitwippen, Mittanzen und Mitsingen animiert.

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