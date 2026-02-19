Auto IU

The Music of Hans Zimmer & Others – präsentiert von einem Original-Piraten

19. Februar 2026Letztes Update 19. Februar 2026
The Music of Hans Zimmer & Others – präsentiert von einem Original-Piraten
Foto: Star Entertainment
Sparkasse

BAD KISSINGEN – Am Samstag, den 21. März 2026, verwandelt sich der Max-Littmann-Saal in eine Welt der Hollywood-Klänge, wenn das Hollywood Film Orchestra & Chor die größten Erfolge von Hans Zimmer und weiteren Komponisten zum Besten gibt. Ein besonderes Highlight des Abends ist die Moderation durch den Schauspieler Jonathan Linsley, der als Pirat aus den „Fluch der Karibik“-Filmen bekannt ist.

Das Publikum kann sich ab 20:00 Uhr auf eine Reise durch ikonische Soundtracks aus Blockbustern wie „Top Gun“, „James Bond“, „Gladiator“, „Inception“ und „Der König der Löwen“ freuen. Star-Solisten und ausgewählte Filmausschnitte ergänzen das musikalische Erlebnis und sorgen für eine atemberaubende Atmosphäre im festlichen Rahmen des Regentenbaus.

Labus Kindertafel
Deine

Tickets für dieses Event erhältst du in der Tourist-Information Arkadenbau oder telefonisch unter 0971 8048-444. Zudem besteht die Möglichkeit, Karten online über www.bad-kissingen.de/events oder per E-Mail unter kissingen-ticket@badkissingen.de zu reservieren.

Das könnte Dich auch interessieren:

Sooooo bequem: Nahtloser BH - Dein neues Gefühl von Freiheit und Halt

Verabschiede dich von drückenden Bügeln und einschneidenden Trägern, denn dieser nahtlose BH von Horisun bietet dir den ganzen Tag über ein unvergleichlich leichtes Tragegefühl. Dank der vollständigen Abdeckung und der sanften Push-up-Unterstützung formt er eine natürliche Silhouette, ohne dich dabe

Mehr

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

19. Februar 2026Letztes Update 19. Februar 2026

Mehr

Unfallfluchten und ein versuchter Einbruch in Bürogebäude beschäftigten die Polizei Schweinfurt

Unfallfluchten und ein versuchter Einbruch in Bürogebäude beschäftigten die Polizei Schweinfurt

19. Februar 2026
Neuer Standort für die Brunnen-Platanen: Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern

Neuer Standort für die Brunnen-Platanen: Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern

19. Februar 2026
Foto: BMA36r5 Bamberg Baskets

Nervenstark! BMA365 Bamberg Baskets gewinnen Overtime-Krimi in Rostock

19. Februar 2026
Unfallflucht und Sachbeschädigung im Dienstbereich der Polizei Bad Brückenau: Zeugen gesucht

Unfallflucht und Sachbeschädigung im Dienstbereich der Polizei Bad Brückenau: Zeugen gesucht

19. Februar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)