The Music of Hans Zimmer & Others – präsentiert von einem Original-Piraten
BAD KISSINGEN – Am Samstag, den 21. März 2026, verwandelt sich der Max-Littmann-Saal in eine Welt der Hollywood-Klänge, wenn das Hollywood Film Orchestra & Chor die größten Erfolge von Hans Zimmer und weiteren Komponisten zum Besten gibt. Ein besonderes Highlight des Abends ist die Moderation durch den Schauspieler Jonathan Linsley, der als Pirat aus den „Fluch der Karibik“-Filmen bekannt ist.
Das Publikum kann sich ab 20:00 Uhr auf eine Reise durch ikonische Soundtracks aus Blockbustern wie „Top Gun“, „James Bond“, „Gladiator“, „Inception“ und „Der König der Löwen“ freuen. Star-Solisten und ausgewählte Filmausschnitte ergänzen das musikalische Erlebnis und sorgen für eine atemberaubende Atmosphäre im festlichen Rahmen des Regentenbaus.
Tickets für dieses Event erhältst du in der Tourist-Information Arkadenbau oder telefonisch unter 0971 8048-444. Zudem besteht die Möglichkeit, Karten online über www.bad-kissingen.de/events oder per E-Mail unter kissingen-ticket@badkissingen.de zu reservieren.
