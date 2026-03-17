The Sound of Classic Motown – Gold Tour 2026 im Regentenbau
BAD KISSINGEN IM LANDKREIS BAD KISSINGEN – Am Ostersonntag, den 5. April 2026, verwandelt sich der Regentenbau ab 20 Uhr in das legendäre „Hitsville USA“, wenn die Tribute-Show „The Sound of Classic Motown“ die goldene Ära des Souls nach Unterfranken bringt. Begleitet von einer zehnköpfigen Band im Stil der Funk Brothers und einem stimmgewaltigen Vocal-Ensemble führt der bekannte Moderator und Schauspieler Ron Williams durch einen Abend voller Musikgeschichte.
Motown Records gilt als das bedeutendste Label des 20. Jahrhunderts und machte Weltstars wie Diana Ross, Stevie Wonder, Marvin Gaye und Michael Jackson berühmt. In einer dreistündigen Live-Mixtur aus Rhythmus und Leidenschaft nimmt dich die Show mit auf eine Reise in die 60er und 70er Jahre. Ron Williams schlüpft dabei in die Rolle eines Radio-DJs und untermalt Klassiker wie „Stop! In the Name of Love“ oder „Papa Was A Rollin’ Stone“ mit packenden Anekdoten über den Aufstieg der afroamerikanischen Künstler aus Detroit.
Der Einlass beginnt um 19:00 Uhr. Tickets für dieses musikalische Highlight sind ab sofort bei Reservix, Eventim sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Telefonische Bestellungen sind über die Hotline unter 0971 8048-444 möglich.
Weitere Informationen findest du unter
sowie
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!