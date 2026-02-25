Auto IU

The Ultimate Robbie Williams Tribute Show: Mario Nowack live in Haßfurt

25. Februar 2026Letztes Update 25. Februar 2026
Foto: Manfred Pollert
HASSFURT – Am 14. März um 20 Uhr verwandelt sich die Stadthalle in eine Konzertarena, wenn Mario Nowack mit seiner „The Ultimate Robbie Williams Tribute Show“ die Bühne betritt. Der Gewinner bekannter TV-Castingshows gilt als bester Impersonator Europas und bringt gemeinsam mit seiner siebenköpfigen Live-Band die größten Hits des britischen Weltstars originalgetreu nach Haßfurt.

Mit verblüffender Ähnlichkeit in Optik, Gestik und Mimik sorgt Mario Nowack für ein täuschend echtes Erlebnis, das Fans nicht länger warten lässt. Unterstützt von der Band „The Robbie Experience“, die kürzlich eine große Primetime-Show für sich entscheiden konnte, erwartet dich ein explosiver Abend voller Entertainment und Leidenschaft.

Sichere dir deine Tickets rechtzeitig online unter www.kulturamt-hassfurt.de , um diesen musikalischen Höhepunkt nicht zu verpassen.

