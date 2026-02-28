Theater der Stadt Schweinfurt präsentiert Programm für März
SCHWEINFURT – Das Theater der Stadt Schweinfurt lädt im März 2026 zu einem abwechslungsreichen Kulturprogramm ein, das von Welterfolgen der Komödie über packende Thriller bis hin zu festlichen Operetten-Galas reicht. Die Vorstellungen finden teilweise im Theater im Gemeindehaus statt und bieten sowohl klassische Stoffe als auch moderne, gesellschaftskritische Inszenierungen.
Der Monat startet am 1. März mit der charmanten Komödie „Vierzig Karat“, gefolgt von der mysteriösen Geschichte des Caspar Hauser am 4. März. Ein besonderes Highlight erwartet Musikliebhaber am 7. und 8. März mit Cimarosas Opernsatire „Der Theaterdirektor in Nöten“, die historische Aufführungspraxis mit zeitlosen Themen wie Egoismus und Intrigen verknüpft. Wer es humorvoll mag, sollte sich „Der Raub der Sabinerinnen geht schief!“ am 12. und 13. März nicht entgehen lassen, in dem Bernd E. Jäger van Boxen die legendäre Rolle des Direktor Striese übernimmt.
Das zweite Monatshälfte besticht durch musikalische Kontraste: Am 19. März trifft Barock auf Tango Nuevo, wenn das Polish Chamber Orchestra Vivaldi und Piazzolla gegenüberstellt. Festlich wird es am 21. und 22. März bei der Gala „Operette sich wer kann“, bevor am 23. März die Kinderoper „Die Schneekönigin“ gleich dreimal aufgeführt wird. Für das englischsprachige Publikum präsentiert das TNT Theatre Britain am 25. März den packenden Klassiker „Dr. Jekyll and Mr. Hyde“. Den Abschluss bildet am 27. März die deutsch-türkische Komödie „HOCHDEUTSCHtürkisch: Alter, was geht?“, die mit viel Humor ein Zeichen für Vielfalt und gesellschaftliche Teilhabe setzt.
Tickets für alle Veranstaltungen erhältst du an der Tageskasse im Museum Otto Schäfer sowie im Bürgerservice am Markt 1.
