Theater der Stadt Schweinfurt: Veranstaltungen im Dezember 2024

SCHWEINFURT – Das Theater im Gemeindehaus eröffnet am Sonntag, den 1. Dezember um 19:30 Uhr das Dezemberprogramm mit einer Hommage an das Leben und die größten Hits von Udo Jürgens.

Christian Mädler und Gudrun Schade bringen gemeinsam mit einer vierköpfigen Liveband die unvergessliche Magie des Unterhaltungskünstlers auf die Bühne. Mit Klassikern wie »Merci Chérie«, »Griechischer Wein« und »Ein ehrenwertes Haus« wird ein nostalgischer Abend garantiert.

Für Kinder ab 6 Jahren zeigt das Theater von Dienstag, den 3. Dezember bis Freitag, den 6. Dezember das Stück »Rico, Oskar und die Tieferschatten« von Andreas Steinhöfel. Humorvoll wird die außergewöhnliche Freundschaft zwischen dem »tiefbegabten« Rico und dem hochbegabten Oskar erzählt. Mit Spannung und Witz klärt Rico das Geheimnis der Tieferschatten und beweist großen Mut.

Am Mittwoch, den 11. Dezember um 19:30 Uhr steht ein Mozart-Konzert des Würzburger Kammerorchesters unter der Leitung von Wolfgang Kurz auf dem Programm. Neben der Ouvertüre zu »Die Entführung aus dem Serail« werden Arien und ein Klavierkonzert präsentiert. Abgerundet wird der Abend mit der »Linzer Sinfonie«.

Eine swingende Einstimmung auf die Weihnachtszeit bietet »Swinging Christmas« am Samstag, den 14. Dezember um 19:30 Uhr und Sonntag, den 15. Dezember um 17:00 Uhr. Jan Reinelt und seine Band »jr&friends« interpretieren Hits wie »White Christmas« und »Rudolph, The Red-Nosed Reindeer« in mitreißenden Arrangements.

Mit »Tweets aus Versailles« bringt das Theater am Donnerstag, den 19. Dezember um 19:30 Uhr Literatur und Musik auf die Bühne. Gisa Flake liest Briefe von Liselotte von der Pfalz, die von der lautten compagney musikalisch untermalt werden. Die Briefe bieten einen faszinierenden Einblick in das Leben am Hofe Ludwigs XIV.

Am Freitag, den 20. und Samstag, den 21. Dezember jeweils um 19:30 Uhr gastiert das Altonaer Theater mit »Altes Land«. Das Stück erzählt eine Generationengeschichte über Flucht, Heimat und familiäre Bande, die in der Gegenwart aufeinandertreffen.

Mit Engelbert Humperdincks »Hänsel und Gretel« erwartet das Publikum am Sonntag, den 22. Dezember um 19:30 Uhr eine Märchenoper für die ganze Familie. Die Kammeroper Köln bringt das beliebte Werk mit melodienreicher Musik auf die Bühne und stimmt perfekt auf die Weihnachtszeit ein.

Das Jahr endet tänzerisch mit »Schwanensee« am Dienstag, den 31. Dezember um 19:00 Uhr und startet ebenso am Mittwoch, den 1. Januar um 16:00 Uhr ins neue Jahr. Das Ballettklassiker erzählt die romantische Geschichte von Prinz Siegfried und der Schwanenprinzessin Odette, untermalt von Tschaikowskis unvergänglicher Musik.

Karten sind an der Tageskasse im Museum Otto Schäfer sowie im Bürgerservice am Markt 1 erhältlich. Telefonischer Kartenverkauf unter (09721) 51 4955 oder online unter www.theater-schweinfurt.de.