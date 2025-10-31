Auto IU

Theater der Stadt Schweinfurt: Veranstaltungen im November 2025

31. Oktober 2025Letztes Update 31. Oktober 2025
Bild von Pexels auf Pixabay
Sparkasse

SCHWEINFURT – Das Theater Schweinfurt präsentiert im November ein vielfältiges Programm mit internationalen Stücken, Schauspiel, einem biografischen Chansonabend und Clownerie.

Datum Uhrzeit Stück / Genre Ort
Mi., 12. November 11:00 & 19:00 Uhr »Le Comte de Monte-Cristo« (Der Graf von Monte Christo) – Theaterstück in französischer Sprache Theater im Gemeindehaus
Do., 20. November 19:30 Uhr »Nebenan« – Schauspiel von Daniel Kehlmann Theater im Gemeindehaus
Sa., 22. November 19:30 Uhr »Hildegard Knef« – Biografischer Chansonabend mit Meike Fabian Theater im Gemeindehaus
So., 23. November 14:30 Uhr »Hildegard Knef« – Biografischer Chansonabend mit Meike Fabian Theater im Gemeindehaus
Mi., 26. November 19:30 Uhr »Wo immer du bist« – Heiter-anrührendes Schauspiel von Kristen Da Silva Theater im Gemeindehaus
Do., 27. November 19:30 Uhr »Plastic Fantastic« – Zirkus, Clownerie und Varieté (Mimirichi) Theater im Gemeindehaus
Fr., 28. November 19:30 Uhr »Der Vorleser« – Dramatisierung des Romans von Bernhard Schlink Theater im Gemeindehaus
Sa., 29. November 19:30 Uhr »Der Vorleser« – Dramatisierung des Romans von Bernhard Schlink Theater im Gemeindehaus

Höhepunkte des Programms:

  • »Le Comte de Monte-Cristo« (12. November): Die Bühnenfassung des Romans von Alexandre Dumas wird in französischer Sprache gezeigt. Die Geschichte behandelt die Themen Rache, Gerechtigkeit und Vergeltung.
  • »Nebenan« (20. November): Das Schauspiel von Daniel Kehlmann basiert auf seinem eigenen Filmdrehbuch und feiert das Eckkneipen-Kammerspiel. Es thematisiert den Konflikt zwischen dem Schauspielstar Daniel und dem „Verlierer der Wiedervereinigung“ Bruno.
  • »Hildegard Knef« (22. & 23. November): Ein biografischer Chansonabend mit Meike Fabian und Band, der das bewegte Leben und die unvergessenen Lieder der Künstlerin feiert.
  • »Der Vorleser« (28. & 29. November): Die Dramatisierung des Bestseller-Romans von Bernhard Schlink untersucht das komplexe Verhältnis von Liebe und Schuld vor dem Hintergrund der deutschen NS-Verbrechen.

Karten erhalten Sie an der Tageskasse im Museum Otto Schäfer und im Bürgerservice, Markt 1, 97421 Schweinfurt. Sie können auch telefonisch unter 09721/51-4955 oder online unter www.theater-schweinfurt.de erworben werden.

Sandra Grätsch Oberbürgermeisterin für Schweinfurt
Mehr
Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

31. Oktober 2025Letztes Update 31. Oktober 2025
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)