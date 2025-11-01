Auto IU
Theater der Stadt Schweinfurt: Veranstaltungen im November 2025
SCHWEINFURT – Das Theater Schweinfurt präsentiert im November ein vielfältiges Programm mit internationalen Stücken, Schauspiel, einem biografischen Chansonabend und Clownerie.
|Datum
|Uhrzeit
|Stück / Genre
|Ort
|Mi., 12. November
|11:00 & 19:00 Uhr
|»Le Comte de Monte-Cristo« (Der Graf von Monte Christo) – Theaterstück in französischer Sprache
|Theater im Gemeindehaus
|Do., 20. November
|19:30 Uhr
|»Nebenan« – Schauspiel von Daniel Kehlmann
|Theater im Gemeindehaus
|Sa., 22. November
|19:30 Uhr
|»Hildegard Knef« – Biografischer Chansonabend mit Meike Fabian
|Theater im Gemeindehaus
|So., 23. November
|14:30 Uhr
|»Hildegard Knef« – Biografischer Chansonabend mit Meike Fabian
|Theater im Gemeindehaus
|Mi., 26. November
|19:30 Uhr
|»Wo immer du bist« – Heiter-anrührendes Schauspiel von Kristen Da Silva
|Theater im Gemeindehaus
|Do., 27. November
|19:30 Uhr
|»Plastic Fantastic« – Zirkus, Clownerie und Varieté (Mimirichi)
|Theater im Gemeindehaus
|Fr., 28. November
|19:30 Uhr
|»Der Vorleser« – Dramatisierung des Romans von Bernhard Schlink
|Theater im Gemeindehaus
|Sa., 29. November
|19:30 Uhr
|»Der Vorleser« – Dramatisierung des Romans von Bernhard Schlink
|Theater im Gemeindehaus
Höhepunkte des Programms:
- »Le Comte de Monte-Cristo« (12. November): Die Bühnenfassung des Romans von Alexandre Dumas wird in französischer Sprache gezeigt. Die Geschichte behandelt die Themen Rache, Gerechtigkeit und Vergeltung.
- »Nebenan« (20. November): Das Schauspiel von Daniel Kehlmann basiert auf seinem eigenen Filmdrehbuch und feiert das Eckkneipen-Kammerspiel. Es thematisiert den Konflikt zwischen dem Schauspielstar Daniel und dem „Verlierer der Wiedervereinigung“ Bruno.
- »Hildegard Knef« (22. & 23. November): Ein biografischer Chansonabend mit Meike Fabian und Band, der das bewegte Leben und die unvergessenen Lieder der Künstlerin feiert.
- »Der Vorleser« (28. & 29. November): Die Dramatisierung des Bestseller-Romans von Bernhard Schlink untersucht das komplexe Verhältnis von Liebe und Schuld vor dem Hintergrund der deutschen NS-Verbrechen.
Karten erhalten Sie an der Tageskasse im Museum Otto Schäfer und im Bürgerservice, Markt 1, 97421 Schweinfurt. Sie können auch telefonisch unter 09721/51-4955 oder online unter www.theater-schweinfurt.de erworben werden.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!